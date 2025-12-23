“Santa, quiero que regrese mi mamá": El desgarrador deseo de una niña tras la desaparición de Dalia Carolina

“Santa, este año quiero que regrese mi mamá". Ese es el deseo que una niña repite desde hace cuatro Navidades, desde el día en que la desaparición de Dalia Carolina cambió para siempre la vida de su familia. La desaparición no sólo dejó una silla vacía en casa; abrió una herida que se mantiene viva entre cartas, búsquedas y exigencias de justicia que aún no tienen respuesta.

La desaparición de Dalia Carolina: Violencia previa y una última visita

La desaparición de Dalia Carolina ocurrió el 7 de diciembre de 2021. Tenía 22 años, era madre de dos hijos y llevaba apenas cuatro meses de casada.

Antes de desaparecer, Dalia Carolina ya había sufrido golpes y amenazas por parte de su esposo: “Traía moretones, dijo que si lo dejaba, la iba a tirar a las barrancas de Puebla, que me iba a matar”, relató Teodora Pascual Tránsito.

Quince días después de separarse, Dalia Carolina recibió un mensaje, su expareja le pidió verla. Ella acudió a la cita; sin embargo, desde ese momento, la desaparición se volvió una realidad irreversible: “Desde el día siguiente empezamos a buscar a Dalia”, recuerdan sus familiares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CASO ANA AMELÍ REBASA FRONTERAS; ALERTAN SOBRE RIESGO DE DAÑO IRREPARABLE

Desaparición de Dalia Carolina: Denuncias, omisiones y una familia obligada a investigar

Tras la desaparición , el calvario continuó en las oficinas de las autoridades: “Lo primero que nos dijeron fue: no te preocupes, está con su marido, lo primero que hacen es culpar a la víctima”, denunciaron.

Ante la falta de avances, la familia de Dalia Carolina tuvo que convertirse en investigadora; recolectaron videos de cámaras privadas y del C5. Ese trabajo permitió que, dos años después, se girara una orden de aprehensión.

Hoy, Daniel ‘N’ permanece recluido en el penal de Chalco, pero no ha revelado el paradero de Dalia Carolina; la desaparición sigue sin resolverse.

“Yo le pido a las autoridades que me ayuden, que a esta persona le exijan que diga dónde está. No me importa si la encuentro viva o muerta, pero la quiero encontrar”, expresó Jhonny Facundo Pascual, hermano de Dalia Carolina.

Mientras tanto, la desaparición de Dalia Carolina sigue siendo una ausencia que pesa, especialmente cada Navidad.