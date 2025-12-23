Caso Ana Amelí rebasa fronteras; alertan sobre riesgo de daño irreparable

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de la joven Ana Amelí García Gámez, de 20 años de edad, desaparecida desde el pasado 12 de julio de 2025 en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX).

El organismo internacional determinó que la joven se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, ante el riesgo inminente de un daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal tras cinco meses sin noticias de su paradero.

¿Qué pasó con Ana Amelí en el Ajusco?

Ana Amelí fue vista por última vez cuando salió a realizar una caminata en el P arque Nacional Cumbres del Ajusco . Desde entonces, su familia ha denunciado los siguientes hechos:



Falta de avances sustantivos en las investigaciones estatales.

en las investigaciones estatales. Ausencia de líneas de investigación sólidas y críticas a las diligencias realizadas.

y críticas a las diligencias realizadas. Incumplimiento de recomendaciones previas emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Postura de la CIDH y la respuesta del Estado mexicano

Aunque el Estado mexicano informó sobre la ejecución de un plan de búsqueda con perspectiva de género y mesas de trabajo con los familiares, la CIDH expresó su profunda preocupación.

La Comisión Interamericana señaló que el paso del tiempo dificulta la localización de la beneficiaria y cuestionó la falta de implementación de las medidas sugeridas por organismos internacionales.

Exigencias al Estado Mexicano

En su resolución, la CIDH solicita formalmente a México cumplir con los siguientes puntos:



Redoblar esfuerzos de búsqueda: Intensificar las acciones para determinar el paradero de la joven. Plan Integral con perspectiva de género: Atender las recomendaciones de la ONU e incluir a la familia en la toma de decisiones, explicando por qué se incluyen o descartan ciertas líneas de investigación. Comunicación fluida: Mantener canales periódicos con los familiares y esclarecer si existe o no participación estatal en los hechos. Investigación y transparencia: Informar sobre las acciones para investigar el caso y evitar que este tipo de eventos se repitan.

La CIDH aclaró que este otorgamiento no constituye un juicio sobre la responsabilidad final del Estado, sino un mecanismo urgente para salvaguardar la vida de Ana Amelí.