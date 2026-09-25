Dariana Expita fue vista por última vez en el municipio de Ajacuba, Hidalgo; se activa Alerta Amber para su búsqueda

La Alerta Amber es activada en el municipio de Ajacuba, Hidalgo, tras la desaparición de Dariana Expita Álvarez de 17 años. Fue vista por última vez el 12 de septiembre de 2026. Hasta el momento no se tiene noticias de su paradero y se teme que la integridad de la joven esté en riesgo.

Para su localización oportuna, se indicó que Dariana tiene el cabello lacio color negro, ojos color castaño claros, estatura de 1.75 metros y de peso 70 kilogramos. Siguen sin localizarla a pesar de que han pasado 14 días desde que fue activada su alerta. Ayúdala a regresar pronto a casa.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Las Alertas AMBER son activadas en situaciones de secuestro y desaparición infantil de extrema gravedad. Su objetivo es alertar e informar para la cooperación de la comunidad de manera activa a menores desaparecidos y garantizar su retorno seguro.

Estas alertas se difunden a través de diversos medios como radio, televisión, carteles en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos aptos para recibir información.

El sistema de Alerta AMBER está implementado en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos.

¿Cómo puedo solicitar una Alerta Amber?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México es necesario realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, el cual se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público de la localidad correspondiente para agilizar el proceso. La activación se realiza de manera inmediata una vez que no se cuenta con información sobre su paradero.

En el caso de contactar a la Alerta Amber del Estado de México puedes llamar al siguiente número 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y al 800 7028 770 de la Fiscalía Edomex para una atención directa.