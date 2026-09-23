Moisés de 17 años y Tamara de 14 fueron vistos por última vez en León e Irapuato; activan Alerta Amber en Guanajuato

La siguiente Alerta Amber fue activada en el estado de Guanajuato, debido a la búsqueda activa de estos dos adolescentes que desaparecieron en lo que va del mes de septiembre.

Las fichas de búsqueda de Moisés y Tamara fueron publicadas en redes por parte de la Alerta Amber Guanajuato. Se teme por su integridad dado que son menores de edad y pueden ser víctimas de algún delito. Ayúdalos a regresar a casa.

Moisés Alférez Ezqueda de 17 años fue visto por última vez el 19 de septiembre

Moisés vestía una sudadera con estampado, pantalón negro y tenis blancos. A partir de su retrato hablado, las señas particulares para su identificación son: Pelo ondulado color negro, estatura 1.58 y ojos café oscuro. Fue visto por última vez en calles de León, Guanajuato.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Moisés Alférez Ezqueda de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/zyjB5VKYOW — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) September 22, 2026

Tamara Citlali de 14 de años fue vista por última vez el 20 de septiembre

Tamara Citlali Ramírez Pérez, vestía por última vez una blusa, leggins negros y tenis blancos. Sus señas particulares son: Altura 1.60, pelo lacio color castaño obscuro y ojos café claro. La última vez que se vio a Tamara, fue en las calles de Irapuato, Guanajuato.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Tamara Citlalli Ramírez Pérez de 14 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/QCyyqI9WST — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) September 22, 2026

¿Cómo funciona la Alerta Amber?

Es un mecanismo diseñado para ayudar a la localización de menores de edad desaparecidos. El principal objetivo es que se involucre a la comunidad para su búsqueda y que el menor de edad pueda ser encontrado y regresado sano y salvo.

La Alerta AMBER tiene presencia en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

Así mismo, los avisos pueden transmitirse a través de distintos medios, entre ellos radio, televisión, carteles colocados en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir este tipo de información.

¿Cómo puedo contactar a la Alerta Amber?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México es necesario realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, el cual se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

En el caso de contactar a la Alerta Amber del estado de Guanajuato puedes llamar al siguiente número de la Fiscalía General: 01 800 DNUNCIA, 01 800 3686 242 para una atención directa.