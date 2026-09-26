Congreso aprueba desaparecer Ayuntamiento de Juchitán tras detención de alcalde por nexos con el crimen organizado

El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, durante una sesión extraordinaria de la LXVI Legislatura. La decisión fue avalada con 35 votos a favor y ninguno en contra.

El movimiento ocurre después de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la célula "Los Cromos".

Horas antes de la votación, el gobernador Salomón Jara Cruz había anunciado que solicitaría formalmente al Congreso desaparecer el Ayuntamiento y establecer una administración temporal para mantener la operación del municipio.

¿Qué pasará ahora con el gobierno municipal de Juchitán?

Con la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, la administración municipal entra en una nueva etapa. El gobierno estatal había planteado que, conforme al procedimiento legal, se designara un encargado de la administración municipal para atender los asuntos públicos mientras se define la conducción del municipio.

La medida llega en medio de un despliegue de seguridad en Juchitán. Autoridades estatales y federales mantienen presencia en la zona; el Gobierno de Oaxaca informó previamente sobre la participación de más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

¿Qué pasó con las armas del Ayuntamiento de Juchitán?

La situación también alcanzó al armamento bajo resguardo municipal. La Secretaría de Seguridad de Oaxaca informó el aseguramiento de 28 armas largas, 27 armas cortas y más de 2 mil cartuchos, que fueron trasladados al Cuartel de la Policía Estatal en Santa María Coyotepec.

El operativo se realizó después de la ausencia del presidente municipal y en medio de las acciones para mantener bajo control el armamento de la corporación local.

¿Qué sigue después de la desaparición del Ayuntamiento?

Ahora deberá concretarse el mecanismo para garantizar que los servicios y la administración pública de Juchitán continúen funcionando.

El gobierno estatal señaló que mantendrá y reforzará la presencia de seguridad en el municipio, además de continuar la coordinación con autoridades federales.

