Revelan posible causa de descarrilamiento y derrame tóxico en Ohio

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, recorrió los restos del descarrilamiento de un tren de Ohio y el derrame tóxico de este mes e instó a las compañías ferroviarias de carga a no obstaculizar el endurecimiento de las normas de seguridad.

En un informe preliminar, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, dijo que el ingeniero del tren frenó tan pronto como sonó la alarma el 3 de febrero para advertir sobre un eje sobre calentado en el tren Norfolk Southern.

Dijo que los "detectores de defectos" mostraron que el eje comenzó a calentarse a unas 30 millas (48 kilómetros) del lugar del descarrilamiento, pero no a niveles que habrían activado la alarma audible para advertir al maquinista del tren que estaba lejos.

La NTSB dijo que su investigación se centraba en la posibilidad de que un juego de ruedas sobre calentado y un rodamiento en un automóvil desencadenaran el descarrilamiento, lo que provocó el derrame tóxico, la evacuación de miles de personas y generó problemas de salud.

Usando un casco y un chaleco naranja de seguridad en el sitio del descarrilamiento en Palestina Occidental, Buttigieg se reunió con el personal de la NTSB y pidió tanto al Congreso como a la industria ferroviaria que trabajen para aumentar la seguridad ferroviaria.

Pete Buttigieg / Secretario de Transporte de Estados Unidos:

Norfolk Southern y las otras compañías ferroviarias de carga deben dejar de luchar contra nosotros cada vez que tratamos de hacer una regulación”.

No hubo una respuesta inmediata de Norfolk Southern, cuyo director ejecutivo se disculpó el miércoles en un evento en el ayuntamiento de CNN que destacó las preocupaciones de los residentes sobre la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.

La industria ferroviaria dice que el 99,9% de todos los envíos de materiales peligrosos llegan a su destino sin incidentes y que la tasa de accidentes con materiales peligrosos ha disminuido en un 55% desde 2012.

Falla mecánica, posible causa de descarrilamiento de tren y derrame tóxico en Ohio.

Empresa ferroviaria debería hacerse responsable de los daños por descarrilamiento: Joe Biden

La administración de Biden había sido criticada por no haber realizado una visita de alto nivel antes, y Buttigieg dijo que no quería hacer una visita anterior que podría haber impedido la respuesta de emergencia.

El presidente Joe Biden y Buttigieg son ambos demócratas.

La NTSB también dijo que estaba investigando si las válvulas de alivio de presión en los vagones de tren que transportaban el cloruro de vinilo químico tóxico funcionaron correctamente después del descarrilamiento y posterior derrame tóxico.

Los expertos habían dicho que si esas válvulas de alivio hubieran funcionado correctamente, es posible que las autoridades no hubieran necesitado drenar más de 1.1 millones de libras de cloruro de vinilo de los vagones y prenderle fuego a propósito, liberando una gran contaminación del medio ambiente.

La NTSB dijo que los investigadores estaban analizando cómo funcionaba el sistema de detección de defectos y si el sistema podría haber alertado antes al maquinista sobre los problemas del tren.

Biden y su administración han dicho que la empresa debe pagar los daños y los esfuerzos de limpieza, y la EPA ordenó a los funcionarios de la empresa que asistieran a los eventos del alertado antes ayuntamiento después de que los ejecutivos no asistieran a una reunión anterior.