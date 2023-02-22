Residentes preocupados por su salud tras derrame tóxico en Ohio

Los residentes preocupados que viven en East Palestine en el estado de Ohio, continúan temerosos por su salud después de que un tren descarrilase a principios de este mes, provocando el derrame tóxico causando un grave impacto al medio ambiente.

El Gobierno de Estados Unidos ordenó al operador ferroviario Norfolk Southern encargarse de la limpieza de todas las áreas contaminadas por el derrame tóxico. Representantes del operador se comprometieron a asistir a todas las reuniones públicas con los residentes de East Palestine en Ohio para informarles acerca del avance de los trabajos de limpieza y despejar dudas.

Las vías del tren atraviesan el corazón de la pequeña ciudad. Las autoridades afirman que el aire y el agua potable son seguros ahora. Sin embargo, muchos residentes preocupados se preguntan si sufrirán problemas de salud en el futuro. Algunos revelan estar padeciendo problemas respiratorios, dolores de cabeza, erupciones cutáneas y otras dolencias.

Dianna Smith reside al lado de la línea férrea, a menos de un kilómetro del sitio del descarrilamiento del tren de Norfolk Southern que liberó químicos tóxicos al aire, la tierra y el agua. Los trenes pasan decenas de veces al día. Smith reconoce abiertamente sentir miedo. "Sí, porque especialmente después del incidente, ya sabes, nunca sé cuándo van a descarrilar".

Tres días después del accidente, las autoridades liberaron sustancias químicas al aire, con el objetivo de evitar una explosión mayor. Smith dice que el viento llevó las sustancias químicas hasta su casa en la localidad de Ohio: "Eran alrededor de las 2:00 de la mañana cuando me levanté para ir al baño y pensé, ¿qué es ese olor?". Ella asegura sentirse indispuesta desde entonces, "He sufrido dolores de cabeza, dolor de garganta, mi nariz gotea y mis ojos lloran constantemente como si estuvieran ardiendo, picando".

Smith consultó con su médico, quien no pudo diagnosticar qué le provocaba esos síntomas. Otros residentes informaron de problemas similares y algunos se quejaron de la falta de atención médica. El Departamento de Salud de Ohio abrió una clínica de chequeo de salud improvisada en una iglesia de la ciudad. También se espera que las autoridades federales de salud estén en la ciudad esta semana para ayudar tras el derrame tóxico.

Residentes preocupados por no haber recibido la información que necesitan para sentirse seguros en sus hogares. Sin embargo, en el caso de que se determinase algún peligro ambiental en la zona, no está claro qué opciones estarían disponibles para Smith y muchos de sus vecinos, "No tengo adónde ir en este momento. Mi arrendador quiere reformar el lugar y quería que nos fuéramos de aquí antes de que todo esto sucediera. Y ahora es como ¿a dónde vas?, ¿qué haces? Supongo que sólo tienes que quedarte, y orar esperando lo mejor".

The Water in East Palestine, Ohio is "Safe and Effective" according to authorities...😳 pic.twitter.com/OfTKMK8Qxa — Janebond (@Janebon34813396) February 20, 2023

Expertos exigen transparencia en respuesta a descarrilamiento de tren en Ohio

A prácticamente dos semanas después del descarrilamiento del tren ocurrido en el estado de Ohio, y que provocó derrame de sustancias químicas tóxicas, el miedo todavía se palpa entre el público estadunidense y, sobre todo, entre los habitantes de la ciudad East Palestine. Las instituciones les avisaron de que era seguro regresar a casa, pero la desconfianza tras ell derrame tóxico es grande.

Su temor no es infundado, puesto que la respuesta del gobierno local y federal al incidente y el trabajo de limpieza se han caracterizado por la falta de transparencia, según Andrew Whelton, profesor de ingeniería civil, ambiental y ecológica en la Universidad Purdue.

Andrew Whelton, Universidad Purdue:

El mayor problema con la respuesta en este momento es el hecho de que las agencias locales, estatales y gubernamentales no han sido transparentes con los datos que tienen y cómo toman las decisiones sobre enviar a personas de regreso al área afectada y si el agua cercana es segura o no.

Un tren de carga operado por Norfolk Southern Corporation, que transportaba al menos cinco tipos de productos químicos tóxicos, incluido el cloruro de vinilo, descarriló en East Palestine el 3 de febrero (2023) después de que algunos de los contenedores de productos químicos se incendiaran.

La columna de humo tóxico obligó a la evacuación de los habitantes cercanos y provocó una respuesta de emergencia en todo el estado. De los contenedores dañados se filtraron productos químicos al entorno, lo que ha causado una creciente preocupación por la seguridad en el suministro de agua local.

El 4 de febrero, se emitió una orden de evacuación obligatoria para los hogares dentro de un radio de una milla del incendio, afectando a un total de entre mil 500 y dos mil residentes. Dos días después, la zona de evacuación se amplió para cubrir a todos los habitantes dentro de un radio de una a dos millas.

Residentes de Ohio reclaman a Norfolk Southern la limpieza del tren descarrilado

Expertos señalan que la "liberación controlada" del 6 de febrero (2023) provocó la liberación de más sustancias químicas tóxicas y supuso una grave amenaza para la vida y la salud y señalan que "si había materiales peligrosos y no había fuego, simplemente recogerlos y volver a ponerlos en el tren hubiese sido suficiente. Sin embargo, prendieron fuego al plástico polietileno, al plástico de policloruro de vinilo, y se quemó, planteando un riesgo inmediato para la seguridad y la salud. Además, en ese tren había otros muchos productos químicos, como cloruro de vinilo y un número de químicos diferentes que al calentarse se descomponen en otros productos tóxicos, suponiendo un riesgo inmediato para la seguridad de la vida y la salud".

Los peces muertos en los ríos y canales de los alrededores y los síntomas como dolor de cabeza y erupciones cutáneas que afectaron a los habitantes locales, se sumaron al creciente escepticismo sobre los esfuerzos de limpieza. Whelton reclamó al gobierno local investigar la extensión real del impacto y mitigar los efectos adversos tras el derrame tóxico.