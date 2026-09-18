¿Qué hacía un dron que ingresó por EU volando sobre México? Autoridades explican la razón

Autoridades de México confirmaron el vuelo de un dron que ingresó desde Estados Unidos y tras labores de investigación informaron la razón de su presencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó este jueves que el aparato era un dron de características comerciales que ingresó a territorio nacional el 14 de septiembre de 2026.

Defensa explica presencia de dron volando en México

Personal del Ejército Mexicano, mediante el intercambio de información con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los E.U.A. (CBP), detectó e inhibió dicho aparato.

El dron fue visto en la colonia Nido de las Águilas del municipio de Tijuana, en el estado de Baja California.

De acuerdo con la Defensa el dron era empleado por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos.

Capturan a presunto operador de dron que ingresó por EU

El personal militar realizó patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres que permitieron localizar y detener al presunto operador del dron.

Tras su detención, le aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron.

El probable responsable, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, a fin de determinar su situación jurídica, así como realizar las investigaciones y diligencias periciales correspondientes.

Autoridades de México y EU se reúnen

La confirmación de la presencia del dron fue dada a conocer este 17 de septiembre de 2026 durante una reunión entre autoridades de México y Estados Unidos.

En el marco de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México–Estados Unidos y de la “Operación Águila Alta”, el 15 de septiembre de 2026, el Comandante de la 2/a. Zona Militar en Tijuan encabezó en sus instalaciones una reunión binacional de trabajo con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

La reunión tuvo como propósito realizar una evaluación intermedia de la “Operación Águila Alta”, que desarrolla en el área fronteriza de Tijuana y San Diego, California, cada fuerza dentro de su territorio.

