Desmantelan cuatro laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero; autoridades fueron atacadas a balazos

Autoridades federales y estatales de Michoacán y Guerrero, localizaron y desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos, los cuales eran utilizados para la producción de drogas sintéticas.

El despliegue fue realizado de manera coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y autoridades estatales.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la SSPC, las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia e investigación para ubicar sitios relacionados con grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos.

Los cuatro laboratorios fueron localizados en distintos puntos de ambos estados: uno en las inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, mientras que los otros tres se encontraban en los municipios guerrerenses de Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga.

Una vez ubicadas las instalaciones, las autoridades procedieron con su desmantelamiento del mismo.

Autoridades fueron atacadas durante el operativo

Uno de los detalles que llamó la atención de la intervención fue que elementos de las fuerzas federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban las labores de desmantelamiento.

Según la información difundida por García Harfuch, la agresión fue perpetrada por integrantes de la delincuencia organizada. Pese a los disparos, las autoridades continuaron con el operativo hasta conseguir la inutilización de los cuatro laboratorios.

La información oficial no señala, hasta el momento, que haya personas detenidas, heridas o fallecidas como consecuencia de esta agresión.

Aseguran más de 10 toneladas de sustancias químicas

Durante las intervenciones, las autoridades localizaron una importante cantidad de materiales utilizados en los procesos de producción de drogas sintéticas.

En total, fueron destruidas y aseguradas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de una gran cantidad de equipo especializado.

Entre lo asegurado se encuentran 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas y 57 tinas de gran capacidad, así como seis contenedores con capacidad de mil litros cada uno.

También fueron localizadas secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial, entre otros objetos empleados para la producción de drogas sintéticas.

La magnitud del equipo encontrado muestra que no se trataba únicamente de puntos utilizados para almacenar sustancias, sino de instalaciones con infraestructura destinada a procesos de producción.