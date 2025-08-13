Desplome de elevador en plaza comercial en CDMX deja dos lesionados

Un elevador se desplomó este martes 12 de agosto de 2025 en el centro comercial Plaza Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, dejando un saldo de dos personas lesionadas.

Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, informó que las dos personas lesionadas ya están siendo atendidas por personal de Protección Civil.

A la plaza acudieron policías de la @SSC_CDMX, además de paramédicos de #ProtecciónCivil de la alcaldía Benito Juárez quienes atendieron a dos personas, un hombre y una mujer de 47 y 60 años de edad con lesiones en cabeza y cervicales, los dos fueron trasladados a un #hospital… pic.twitter.com/TvbtGaAgoG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 13, 2025

Desalojan centro comercial tras desplome de elevador en CDMX

El alcalde informó que la plaza será desalojada y se revisarán las medidas de Protección Civil. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la plaza comercial ubicada en la avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, en la colonia Xoco, debido al reporte de un incidente en un elevador.

Paramédicos de Protección Civil de la demarcación atendieron a dos personas, un hombre y una mujer de 47 y 60 años de edad, con lesiones en cabeza y cervicales, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah dejando dos personas lesionadas que ya están siendo atendidas por personal de #ProtecciónCivil360. La plaza será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. No vamos a permitir que se ponga en riesgo… pic.twitter.com/5C2c9UCaIO — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 13, 2025

Elevador en Torre Latinoamericana: Rescatan a 12 personas atrapadas

Otro percance en un elevador se registró el 30 de mayo de 2025 que cuando al menos 12 personas quedaron atrapadas durante al menos tres horas en un elevador de la Torre Latinoamericana, ubicada en el pleno centro de la CDMX.

Bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el edificio localizado frente al Eje Central Lázaro Cárdenas. Personal de Protección Civil comentó que las 12 personas resultaron ilesas, no presentaron crisis nerviosa y el piso en el que se detuvo el elevador fue el cuarto.

Las personas que se quedaron atrapas fueron 11 usuarios y el operador del elevador, quienes permanecieron en uno de los siete elevadores del edificio de 44 pisos de altura.

Bomberos de la Ciudad de México, así como personal de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, arribaron al sitio para rescatar a las personas que se quedaron atrapadas.