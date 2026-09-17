“Intento abrir y un niño me recibe”: así viven las víctimas del despojo en México que no recuperan su casa aunque tengan escrituras

El despojo de vivienda tiene un alto porcentaje de impunidad. Las autoridades en México poco hacen y sus procesos burocráticos no ayudan a los dueños originales a recuperar sus terrenos. Tal es el caso de María.

El drama de María: así opera el despojo de viviendas en Iztapalapa

Ella trató de entrar a su vivienda en la colonia Consejo Agrarista Mexicano, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Sin embargo, al tratar de girar la llave, esta no abrió, tras lo cual un niño de siete años abrió la puerta.

“¿Ustedes qué hacen aquí, quiénes son o quién los trajo?’ Y me dice: ‘No sé, a nosotros nos rentan’”, narró María a Azteca Noticias.

Las alcaldías con más denuncias por despojo en la CDMX

La vivienda le fue despojada desde mayo de 2026. La alcaldía Iztapalapa es la que tiene más denuncias en la CDMX por despojo: 875 casos. Le siguen Gustavo A. Madero con 664 y Cuauhtémoc con 662 en el plazo de 2025 a julio de 2026.

Mapa del delito: los estados de México con más despojos de casas

A nivel nacional hay más de 46 mil denuncias por despojo entre enero de 2025 y julio de 2026, con una tasa de impunidad superior al 96 por ciento. El fenómeno ha ganado terreno en entidades como Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato.

En cuanto a entidades federativas, las que concentran más carpetas de investigación por despojo en el mismo periodo son:

Estado de México: 8,435.

Ciudad de México: 6,120.

Guanajuato: 2,700.

Puebla: 2,467.

Veracruz: 2,362.

¿Por qué es tan difícil recuperar un inmueble despojado en México?

María explicó la traba burocrática que enfrenta, ya que las autoridades le pidieron el nombre completo de la persona que la despojó de su casa y su dirección, datos que no puede obtener y que, sin ellos, no procede la denuncia civil.

