Es aprehendido y vinculado a proceso Luis “N” por su probable participación en extorsión a negocio de mudanzas en Tlalpan

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) llevó a cabo la detención de Luis "N" por presuntamente haber participado en un caso de extorsión agravada en contra del propietario de un negocio de mudanzas y su padre en la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan.

Los hechos se remontan en febrero de 2025, cuando la víctima recibió una llamada exigiendo dinero por "derecho de piso" y amenazas de muerte. Posteriormente, en marzo del mismo año, Luis "N" y dos mujeres habrían acudido al establecimiento para exigir el pago de 50 mil pesos, sin éxito.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Luis "N" por su probable participación en una extorsión agravada continuada contra el dueño de un negocio de mudanzas y su padre, a quienes habría exigido dinero mediante amenazas y agresiones contra su familia.



Entrevistas, diligencias de… pic.twitter.com/xbbnClijQB — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 26, 2026

¿Cómo fueron los hechos?

El 11 de octubre de 2025, Luis "N" habría regresado con cinco individuos armados que habrían amenazado, golpeado y apedreado a la familia de la víctima para exigir la cantidad de 300 mil pesos. Durante este incidente, los locatarios intervinieron para auxiliar a las víctimas.

Después de una serie de eventos violentos y amenazas entre el 14 y 15 de julio de 2026, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Luis "N", la cual fue ejecutada este 22 septiembre de 2026. Donde la Fiscalía formuló cargos por extorsión agravada continuada, solicitando prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

¿Qué sucederá con las victimas de Luis "N"?

De momento, la Fiscalía CDMX continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible implicación de otros individuos. Asimismo, se mantendrán medidas de protección para las víctimas con el fin de garantizar su seguridad durante el proceso legal.

Cabe mencionar que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y el principio de presunción de inocencia, se considera a la persona mencionada inocente hasta que un órgano judicial competente emita una sentencia declarando su responsabilidad.