Logran capturar a “El Pinky”, “El Colín” y “La Chabela” por extorsiones en CDMX

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por la policía de la Ciudad de México (CDMX) al ser señalados como presuntos extorsionadores en la alcaldía Venustiano Carranza, aunque no sería su única actividad criminal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que estas personas presuntamente forman parte de un grupo delictivo dedicado a la extorsión y cobro de piso, secuestro, tráfico de armas y venta de drogas en la zona.

¿Quiénes son los presuntos extorsionadores que operaban en CDMX?

Pablo Vázquez, titular de la SSC, dio a conocer que los detenidos fueron identificados como Daniel “N”, alias “El Pinky”, José Luis “N”, alias “El Colín” e Isabel “N”, alias “La Chabela”.

Estas personas son presuntos integrantes de un grupo criminal generador de violencia en la zona centro, de acuerdo con la información dada a conocer por el jefe de la policía capitalina.

Presuntos extorsionadores cayeron en la zona de La Merced

La detención se llevó a cabo cuando los oficiales realizaban funciones de seguridad y vigilancia en la mitad del puente de General Anaya, en la colonia La Merced.

En el lugar observaron que una mujer intercambiaba envoltorios, posiblemente utilizados para la distribución de narcóticos, con dos hombres que se encontraban en un automóvil blanco.

Al ver a los policías, los sujetos intentaron huir a bordo del vehículo, por lo que los efectivos les impidieron el paso.

Les aseguraron 133 bolsitas de plástico transparente que contenían una hierba verde con características propias de la marihuana, así como 64 bolsitas de plástico transparente con una sustancia sólida similar a la piedra.

Además, fueron asegurados 35 gramos de aparente cristal, un kilogramo de hierba seca y verde a granel, dos armas de fuego, 15 cartuchos útiles, un cargador metálico, tres teléfonos celulares y dos pequeñas mochilas colores negro y azul marino.

#Importante I Como parte del operativo de reforzamiento de seguridad instruido por la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, para combatir la extorsión y los delitos de alto impacto en los mercados públicos de la capital, personal de la @SSC_CDMX detuvo en la alcaldía @A_VCarranza a… pic.twitter.com/y9mIYnsTDs — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 19, 2026

Detenidos estarían ligados a extorsiones en mercados

La captura de los tres se llevó a cabo como parte de un operativo de reforzamiento de seguridad ipara combatir la extorsión y los delitos de alto impacto en los mercados públicos de la capital, donde se presume qu operaban estas personas.

Los hombres de 33 y 42 años de edad, así como la mujer de 28 años, junto con lo asegurado, fueron trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación jurídica.

Detenidos contaban con antecedentes penales

Un cruce de información reveló que Daniel “N”, alias “El Pinky” y José Luis “N”, alias “El Colín” registran ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

El de 42 años de edad tiene dos por robo agravado calificado en pandilla en 2019 y por robo agravado en pandilla en 2018.

En tanto, el de 33 años de edad cuenta con un ingreso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis comercio-venta y cohecho en 2021, mientras que Isabel “N”, alias “La Chabela” tiene una carpeta de investigación en el Ministerio Público por robo a transeúnte con violencia.

