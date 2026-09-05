¡Casi 300 años de prisión para presuntos homicidas del tecladista de Camilo Séptimo!

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", presuntos implicados en el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia podrían ser sentenciados a casi 300 años de prisión si son declarados culpables.

Ambos fueron ingresados este viernes al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, luego de ser detenidos un día después del multihomicidio de Atizapán, Estado de México, ocurrido el 1 de septiembre de 2026.

¿Por qué delitos serán investigados los presuntos implicados?

Los hechos ocurrieron en un departamento de una torre residencial al interior del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron sin vida al tecladista de 38 años de edad; su esposa Ana Paula, de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años y un perro de la familia muerto. Además, fue hallado el cuerpo de Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba para la familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los detenidos enfrentarán un proceso legal en el que serán investigados por tres delitos:



Homicidio calificado

Maltrato y crueldad a los seres sintientes

Interrupción del embarazo

¿Cuántos años de cárcel podrían recibir por cada delito?

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, en el caso de homicidio calificado cometido, Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" podrían ser sentenciados a una pena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima.

En cuanto al delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes en agravio de la dignidad animal (canina raza Golden Retriver de un año edad aproximadamente) podrían alcanzar una pena de 3 a 6 años de prisión.

Mientras que por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, podrían ser acreedores de una pena de 5 a 10 años de prisión.

Esta mañana fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la Autoridad Judicial, quien fijó las 12:30 horas del sábado 5 de septiembre para celebrar audiencia inicial para formulación de imputación.

