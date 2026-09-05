El perro de Jonathan Meléndez víctima en el multihomicidio de Atizapán

El pasado 1 de septiembre una trágica noticia sacudió a México, Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, había sido asesinado en su departamento ubicado en la zona residencial esmeralda en Atizapán, Estado de México, junto a él, también hallaron sin vida a su esposa, su hija, su trabajadora Aleyda y su mascota.

La Fiscalía del Estado de México informó sobre el crimen en las primeras horas del miércoles 2 de septiembre, los primeros reportes solo mencionaban la muerte de cuatro personas, pero horas más tarde, se confirmó que entre las víctimas también se encontraba la mascota de la familia, un Golden Retriever.

¿Quiénes eran las víctimas del multihomicidio del tecladista de camilo Séptimo?

Además de Jonathan Meléndez, conocido como Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, también fue asesinado su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años, quien estaba embarazada de cinco meses. Ana Paula se encontraba fuera de los reflectores.

Las autoridades también encontraron sin vida a la hija menor de la pareja de tan solo tres años de edad. Además de Aleyda, una mujer de 21 años que trabajaba para la familia.

Solo el hijo mayor, de seis años de edad, logró salir ileso del ataque debido a que se encontraba escondido en una de las habitaciones, de acuerdo con información de la fiscalía.

Matan a la perrita de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Más tarde, se confirmó que entre las víctimas estaba la perrita Golden Retriever, que fue hallada maniatada, sin dar mas detalles sobre el hallazgo.

Cada dato que se daba a conocer sobre el multihomicidio en Atizapán generaba más indignación por la crueldad del homicidio.

¿Quién mato a Jonathan Meléndez y su familia?

El 2 de septiembre, horas después dar a conocer la noticia del multihomicidio, Omar García Harfuch informó sobre la detención de los dos presuntos asesinos de la familia de Jonathan Meléndez. Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián 'N', presunto "socio" del músico mexicano, y Gerardo 'N'.

Las investigaciones sobre el crimen aún están en desarrollo.

