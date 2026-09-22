Cuatro detenidos por presunto secuestro en Venustiano Carranza, CDMX

Cuatro hombres fueron detenidos luego de que presuntamente secuestraron con un arma a varias personas dentro de un establecimiento de la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México.

¿Qué pasó en el presunto secuestro de Venustiano Carranza?

El C5 recibió el reporte de un posible secuestro después de que cuatro sujetos habrían ingresado a un establecimiento para someter a las víctimas y quitarles sus pertenencias.

Tras recibir la alerta, policías ubicaron el vehículo en el que viajaban los sospechosos y lograron detenerlos.

Durante la revisión fueron asegurados varios teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

Los cuatro hombres son considerados presuntos responsables y será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica.

¿Cuántos secuestros se han registrado en México en 2026?

Las cifras más recientes del SESNSP, con corte a agosto de 2026, muestran que el secuestro extorsivo registró una reducción de 26.3% en su promedio diario durante enero-agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025. El registro forma parte de los delitos de alto impacto que monitorea el Gobierno federal.

El Secretariado aclara que sus estadísticas de incidencia delictiva se construyen a partir de las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías estatales y, en el ámbito federal, por la Fiscalía General de la República.

¿Cuántos secuestros van en CDMX durante 2026?

En la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina reportó que entre enero y julio de 2026 se registraron tres casos de secuestro, frente a 50 durante el mismo periodo de 2019, lo que representa una reducción de 94%.

La dependencia también informó que los casos integrados durante ese periodo alcanzaron una tasa de judicialización de 100%.

Estas cifras corresponden al corte de enero-julio de 2026 presentado por autoridades capitalinas; el SESNSP mantiene una base de incidencia con información actualizada hasta agosto.

¿Qué sigue para los cuatro detenidos en Venustiano Carranza?

Los cuatro hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar si existen elementos suficientes para llevarlos ante un juez.

La investigación buscará establecer qué ocurrió dentro del establecimiento, la participación de cada uno de los detenidos y si las personas aseguradas fueron efectivamente víctimas de un secuestro.