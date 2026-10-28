Le quitaron todo: Caen dos hombres tras asaltar a peatón en calles de la Cuauhtémoc

Inseguridad azota la CDMX. Dos hombres de entre 38 y 36 años de edad, fueron detenidos en calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, tras ser acusado de asaltar a un transeúnte al que le habrían quitado todas sus pertenencias; ambos ya contaban con antecedentes penales.

Los sujetos fueron capturados durante un patrullaje preventivo al cruce de las calles Carretones y Santo Tomás.

Lo sujetaron del cuello para robarle: : Así fue el ataque y señalamiento directo a los asaltantes

La víctima aseguró que caminaba por las calles de la Cuauhtémoc cuando fue sujetada por el cuello para después ser despojada de sus pertenencia. La misma persona afectada fue quien señaló a los delincuentes directo con elementos de la policía.

Al percatarse de la presencia policías, los sujetos intentaron darse a la fuga; sin embargo, lograron capturarlos por las cámaras de vigilancia de la zona.

Una vez capturados se les aseguró un tarjetero con identificaciones oficiales y dinero en efectivo. Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables del robo; sin embargo, se sabe que tienen entre 38 y 36 años de edad.

#LoÚltimo | En el Centro Histórico de la #CDMX fueron detenidos dos hombres, acusados de asaltar a un transeúnte al que habrían amagado para despojarlo de sus pertenencias. Luego del señalamiento directo de la víctima, la policía interceptó a los probables responsables y les aseguró un tarjetero con dinero e identificaciones. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

Acumulan múltiples ingresos al penal: Descubren antecedentes por robo en los detenidos

Los dos hombres fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Se confirmó que ambos cuentan con antecedentes penales e ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en diversas modalidades.

El hombre de 36 años cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX entre 2012 y 2022, mientras que el sujeto de 38 años solo cuenta con un ingreso al sistema en el año 2017.

"Tras el cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido de 36 años cuenta con cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo en distintas modalidades", informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de un comunicado de prensa.