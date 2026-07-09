Cae “El Satánico” en Querétaro en cateo; este era su rol en la organización criminal y lo que le encontraron

El día de hoy, jueves 09 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro informó la detención de Marco Antonio "N", alias "El Satánico", gracias al cumplimiento de una orden de cateo estratégico en la colonia Presidentes, debido a una investigación en su contra por delitos contra la salud. Según la dependencia, el motivo de esta operación era desarticular un punto activo de venta de drogas en la capital, esto derivado del narcomenudeo que supuestamente gestionaba en el municipio.

🚨 CATEO DE SINERGIA POR QUERÉTARO DERIVA EN LA DETENCIÓN DE “EL SATÁNICO”



La #FiscalíaQro ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Presidentes, en el municipio de Querétaro, como parte de la estrategia #SinergiaPorQuerétaro y derivado de una investigación… pic.twitter.com/4QOfQnudEp — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) July 9, 2026

La medida cautelar y de aprehensión fue ejecutada por personal ministerial acompañados de elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), los cuales fueron apoyados por la Policía Estatal y la Seguridad Pública Municipal. De hecho, durante este procedimiento, las autoridades lograron rescatar a dos perros y cuatro loros verdes, a los cuales se les garantizará su bienestar.

¿Quién es “El Satánico” y qué hacía dentro de su organización?

Gracias al material incautado, que fue una máquina contadora de billetes, un equipo DVR de videovigilancia y armas de aire comprimido, se concluyó que Marco Antonio "N" operaba como un eslabón logístico y financiero que administraba un punto de distribución —también conocido como casa de seguridad—, donde controlaba el flujo del dinero en efectivo y monitoreaba la seguridad del inmueble.

Según las autoridades, en el sitio se aseguró:



Metanfetamina para su distribución

Dinero en efectivo

Una identificación oficial

Diversos artículos de embalaje

Todos los objetos ya forman parte de la carpeta de investigación, y el inmueble quedó formalmente asegurado por la Fiscalía, además de que el sospechoso enfrentará su proceso judicial. Cabe destacar que, según las autoridades, este operativo forma parte del "#SinergiaPorQuerétaro", una estrategia de seguridad por la misma autoridad que unifica a los tres órdenes de gobierno.

Este modelo basa sus operaciones en la recolección de inteligencia, apoyándose fuertemente en las denuncias anónimas ciudadanas para así poder realizar cateos de impacto de manera simultánea y atrapar a los criminales en el acto.