De gimnasio a ring... discuten por una máquina y terminan en pelea campal en Sinaloa

Se registró una pelea campal dentro de un gimnasio de Los Mochis, Sinaloa. Todo se derivó de una discusión por el uso de una máquina de ejercicio, varios clientes se involucraron en la riña que quedó grabada y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

De acuerdo con los reportes oficiales, el altercado involucró a un menor de edad y a otro usuario del gimnasio. Lo que inició con un intercambio de palabras fue subiendo de tono hasta llegar a los golpes y empujones.

¿Cómo comenzó la pelea en el gimnasio de Los Mochis?

Testigos señalaron que el conflicto surgió cuando dos personas discutieron por utilizar una de las máquinas del gimnasio.

#LosMochis 📢🏋️Altercado entre un usuario y presuntos escoltas en un gimnasio de conocida plaza comercial generó inconformidad entre asistentes. 👇 pic.twitter.com/UvwRS3FNWp — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) July 8, 2026

En cuestión de minutos, otros clientes intervinieron en el enfrentamiento y la situación se salió de control. Durante la riña, uno de los involucrados terminó tendido sobre el piso mientras el resto continuaba forcejeando.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que varias personas intentan separar a los participantes para evitar que la pelea siguiera escalando.

¿Hubo personas lesionadas en la campal dentro del gimnasio en Sinaloa?

Aunque las grabaciones muestran una violencia desmedida entre los usuarios del gimnasio, las autoridades informaron que no hubo personas con lesiones de gravedad.

La pelea fue contenida por los propios asistentes y trabajadores del gimnasio antes de que la situación pasara a mayores.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que recibió el reporte del incidente y desplegó elementos al lugar. Como resultado, cinco personas fueron detenidas por alterar el orden público, en el área recreativa de entrenamiento.

Además, cada uno de los involucrados tuvo que cubrir una multa de 4 mil pesos, conforme a las sanciones establecidas en el Bando de Policía y Gobierno por participar en una riña.

El caso se volvió viral en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la reacción de los involucrados y la importancia de resolver este tipo de conflictos sin recurrir a la violencia.