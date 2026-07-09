Macabro hallazgo en Tonalá deja al descubierto un cráneo destrozado; fingen suicidio para ocultar el asesinato en la ZMG

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró al menos tres incidentes violentos durante la madrugada del 09 de julio del 2026, donde el más impactante fue el caso de un hombre de aproximadamente 55 años de edad localizado sin vida al interior de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Madre Selva y Crisantemo de la colonia Alamedas de Zalatitán, en Tonalá, luego de que sus propios familiares reportaran haberlo encontrado suspendido del cuello con una cuerda en un supuesto intento de suicidio.

Sin embargo, los familiares indicaron a la policía que al bajar el cuerpo y ser atendido por los paramédicos de la Cruz Verde, detectaron evidentes huellas de violencia, aclarando que la víctima sufrió de varios golpes en la cabeza que no coincidían con la mecánica de su supuesto suicidio, por lo que la escena fue acordonada.

Joven llega a pedir ayuda ensangrentado en el fraccionamiento Los Cántaros

Un joven de 26 años solicitó auxilio de emergencia tras recibir una fuerte agresión física y gracias a policías y paramédicos de la Cruz Roja, ahora se mantiene con vida. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Artes y Cántaros de Mármol, dentro del fraccionamiento Los Cántaros en Tlajomulco, con un reporte al 911 que indicaba que la víctima había sufrido dos impactos de bala.

Pasada la emergencia, los médicos en el puesto de socorro de Toluquilla confirmaron que las lesiones fueron causadas por una brutal golpiza, la cuál la víctima se negó a aclarar para dar con sus agresores, limitándose a decir que el ataque se dio en otro lugar no especificado.

Cigarro de marihuana delata a un traficante con 3 kilos de droga en Tlaquepaque

Un hombre de 44 años fue detenido luego de asegurarle una caja con al menos 3 kilogramos de marihuana escondida en la parte trasera de su camioneta de color verde. Dicho arresto ocurrió tras una persecución que culminó en el cruce de avenida Colón y Paseo de los Balcones, en la colonia Balcones de Santa María de San Pedro Tlaquepaque.

Gracias a la rápida reacción de los elementos de la Policía del Estado que patrullaban por Anillo Periférico, detectaron al conductor fumando un cigarrillo de marihuana, luego los oficiales lo siguieron discretamente y le marcaron el alto, sin embargo, el sujeto intentó escapar acelerando su camioneta, pero fue interceptado más adelante.