¡En segundos vació puesto de periódicos! Ladrón robó cajas de estampas de fútbol y productos frente a patrulla en Puebla

¡ Robó frente a patrulla de policías ! Un hombre fue captado por cámaras de videovigilancia mientras saqueaba varias cajas de estampas de fútbol y otros productos de un puesto de periódicos ubicado en el Centro Histórico de Puebla, durante la madrugada del martes.

El robo en centro de Puebla quedó grabado por cámaras de seguridad

El video muestra que el presunto responsable robó en cuestión de minutos ; tras abrir uno de los accesos laterales del quiosco, comenzó a sacar mercancía y colocarla en una bolsa para después abandonar el sitio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:14 horas en un puesto de periódicos localizado sobre la calle 12 Oriente y 4 Norte, en pleno centro de Puebla.

Las cámaras de seguridad registraron cada movimiento del sujeto desde que llegó al lugar hasta que escapó con varias cajas de estampas, juguetes armables y otros artículos que tomó del establecimiento.

Las imágenes también muestran el momento en que una patrulla de los policías recorre la vialidad mientras el hombre continúa retirando mercancía; el metraje no permite establecer si los elementos se percataron del robo; sin embargo, el presunto responsable logró retirarse sin ser interceptado.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre personas detenidas ni sobre avances en la investigación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROBO EN IGLESIA DE PUEBLA: ASÍ FINGIÓ REZAR PARA LLEVARSE LAS LIMOSNAS

¡Ni la policía lo vio! 😱🚓 Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre r0ba artículos de un puesto de periódicos en el Centro Histórico de Puebla, en el mismo momento en que una patrulla circula por el lugar. pic.twitter.com/tRSzF4eXrp — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 9, 2026

Usuarios en redes critican nulo accionar de la policía de Puebla

La difusión de las imágenes provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la respuesta de los policías al observar que una patrulla pasó por el sitio mientras el robo se desarrollaba; al mismo tiempo, otros señalaron que, por el ángulo del robo y la oscuridad, la presencia del ladrón no era visible.

Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales como una de las grabaciones más comentadas de las últimas horas, donde el hombre robó en pocos minutos varias cajas de estampas y otros productos antes de desaparecer del lugar.