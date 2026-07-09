¡Autos bajo el agua y calles colapsadas por lluvias! Tormenta eléctrica y granizada desatan inundaciones en Puebla
Las lluvias en Puebla provocaron inundaciones, autos varados, cierres viales y el aumento del nivel del río Atoyac; estas fueron las zonas afectadas.
Las lluvias registradas la tarde y noche de este miércoles 8 de julio provocaron una jornada de caos en Puebla, donde una tormenta eléctrica acompañada de granizo dejó severas inundaciones, vehículos atrapados, cierres viales y afectaciones en distintos puntos de la capital y su zona metropolitana.
La intensidad de las precipitaciones rebasó la capacidad del sistema de drenaje y obligó a movilizar a cuerpos de emergencia; las lluvias también elevaron el nivel de los principales afluentes de Puebla, mientras autoridades activaron protocolos preventivos por el riesgo de nuevas inundaciones.
Las lluvias convirtieron avenidas de Puebla en trampas para automovilistas
Las inundaciones afectaron algunos de los corredores con mayor circulación de Puebla; en el Periférico Ecológico, a la altura de Los Héroes, el agua redujo la circulación a un solo carril con dirección hacia la 11 Sur, mientras que el acceso a la Vía Atlixcáyotl también presentó importantes anegaciones.
Otro de los puntos más complicados fue el puente peatonal de la 2 Sur con Periférico, donde al menos dos automóviles quedaron inmovilizados por el nivel del agua.
En el bulevar Carmelitas, cerca del conjunto habitacional Paseos del Río, varios vehículos quedaron atrapados y fue necesaria la intervención de Bomberos para auxiliar a los conductores.
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Hay una SEVERA INUNDACIÓN en Blvd. Carmelitas con Periférico, hay coches casi totalmente cubiertos por el AGUA 🚗🌧️— TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 9, 2026
Vía: @monsenavedo pic.twitter.com/zYk4iHCa2C
Colonias y viviendas también resintieron las inundaciones en Puebla
Las lluvias no sólo complicaron la movilidad; en colonias como Infonavit San Jorge se reportó el ingreso de agua a algunos domicilios, mientras que habitantes de San Manuel colocaron barreras improvisadas para evitar que las inundaciones alcanzaran viviendas y comercios.
También hubo reportes de afectaciones en Paseos del Río, Valle Paraíso, Bugambilias, Los Héroes, Camino Real a Cholula y Calzada Zavaleta, donde nuevamente se registraron importantes acumulaciones de agua.
Hay otra INUNDACIÓN atrás de un edificio ubicado sobre la vía Atlixcáyotl 🌧️⛈️— TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 9, 2026
Vía: @casildo_kevin pic.twitter.com/X2TOueKWai
¡En alerta! El río Atoyac llegó al 95 % de su capacidad
La fuerza de las lluvias también encendió las alertas por el incremento en el nivel del río Atoyac, que alcanzó alrededor del 95 por ciento de su capacidad en las zonas de Patriotismo y Bosques de Atoyac; de igual forma, el río de San José La Cañada presentó un aumento considerable en su caudal.
🚨 #Actualización— Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 9, 2026
El nivel del Río Atoyac, a la altura de las colonias Patriotismo y Bosques de Atoyac, registra el 95% de su capacidad. Les pedimos estar atentos a la información oficial. 🌧️
Nuestro equipo mantiene el monitoreo permanente, dando seguimiento a las condiciones… pic.twitter.com/AxY4STqsGd
Ante este escenario, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente a quienes viven cerca de los cauces.
#AlMomento 🔴 Tras las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles en Puebla, el nivel del agua del Río de San José La Cañada aumentó su nivel; extreme precauciones. pic.twitter.com/8vyriuiru1— TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 9, 2026