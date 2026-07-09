¡Autos bajo el agua y calles colapsadas por lluvias! Tormenta eléctrica y granizada desatan inundaciones en Puebla

Las lluvias registradas la tarde y noche de este miércoles 8 de julio provocaron una jornada de caos en Puebla, donde una tormenta eléctrica acompañada de granizo dejó severas inundaciones, vehículos atrapados, cierres viales y afectaciones en distintos puntos de la capital y su zona metropolitana.

La intensidad de las precipitaciones rebasó la capacidad del sistema de drenaje y obligó a movilizar a cuerpos de emergencia; las lluvias también elevaron el nivel de los principales afluentes de Puebla, mientras autoridades activaron protocolos preventivos por el riesgo de nuevas inundaciones.

Las lluvias convirtieron avenidas de Puebla en trampas para automovilistas

Las inundaciones afectaron algunos de los corredores con mayor circulación de Puebla; en el Periférico Ecológico, a la altura de Los Héroes, el agua redujo la circulación a un solo carril con dirección hacia la 11 Sur, mientras que el acceso a la Vía Atlixcáyotl también presentó importantes anegaciones.

Otro de los puntos más complicados fue el puente peatonal de la 2 Sur con Periférico, donde al menos dos automóviles quedaron inmovilizados por el nivel del agua.

En el bulevar Carmelitas, cerca del conjunto habitacional Paseos del Río, varios vehículos quedaron atrapados y fue necesaria la intervención de Bomberos para auxiliar a los conductores.

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Hay una SEVERA INUNDACIÓN en Blvd. Carmelitas con Periférico, hay coches casi totalmente cubiertos por el AGUA 🚗🌧️



Vía: @monsenavedo pic.twitter.com/zYk4iHCa2C — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 9, 2026

Colonias y viviendas también resintieron las inundaciones en Puebla

Las lluvias no sólo complicaron la movilidad; en colonias como Infonavit San Jorge se reportó el ingreso de agua a algunos domicilios, mientras que habitantes de San Manuel colocaron barreras improvisadas para evitar que las inundaciones alcanzaran viviendas y comercios.

También hubo reportes de afectaciones en Paseos del Río, Valle Paraíso, Bugambilias, Los Héroes, Camino Real a Cholula y Calzada Zavaleta , donde nuevamente se registraron importantes acumulaciones de agua.

Hay otra INUNDACIÓN atrás de un edificio ubicado sobre la vía Atlixcáyotl 🌧️⛈️



Vía: @casildo_kevin pic.twitter.com/X2TOueKWai — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 9, 2026

¡En alerta! El río Atoyac llegó al 95 % de su capacidad

La fuerza de las lluvias también encendió las alertas por el incremento en el nivel del río Atoyac, que alcanzó alrededor del 95 por ciento de su capacidad en las zonas de Patriotismo y Bosques de Atoyac; de igual forma, el río de San José La Cañada presentó un aumento considerable en su caudal.

🚨 #Actualización



El nivel del Río Atoyac, a la altura de las colonias Patriotismo y Bosques de Atoyac, registra el 95% de su capacidad. Les pedimos estar atentos a la información oficial. 🌧️



Nuestro equipo mantiene el monitoreo permanente, dando seguimiento a las condiciones… pic.twitter.com/AxY4STqsGd — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) July 9, 2026

Ante este escenario, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente a quienes viven cerca de los cauces.