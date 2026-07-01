Cae presunto líder de banda de secuestradores en Querétaro; era elemento federal en activo

Un elemento activo de una corporación policial federal fue identificado como el presunto líder de una banda de secuestradores tras el robo a una empresa en el municipio de Colón, Querétaro. La información fue confirmada por la Fiscalía General del Estado, que detalló que los siete implicados ya fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva.

¿Qué se sabe del policía federal detenido por el robo y secuestro en Querétaro?

El caso ocurrió a principios de junio, cuando un grupo de personas irrumpió en una empresa ubicada en el municipio de Colón. De acuerdo con las investigaciones, los responsables ingresaron al inmueble sin presentar una orden judicial y, durante el operativo ilegal, uno de ellos se identificó como supuesto agente federal utilizando credenciales falsas.

🚨 SIETE PERSONAS VINCULADAS A PROCESO POR SECUESTRO Y ROBO CALIFICADO EN COLÓN; FUERON DETENIDAS EN SINERGIA CON AUTORIDADES DE LOS 3 ÓRDENES DE GOBIERNO



La #FiscalíaQro obtuvo la vinculación a proceso de siete personas por su probable intervención en un secuestro y robo… pic.twitter.com/xmTaNA9BXB — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) June 22, 2026

Sin embargo, conforme avanzaron las indagatorias y se logró la captura de los presuntos responsables, la Fiscalía descubrió que quien encabezaba la banda sí era un elemento activo de una corporación policial federal. Tras su detención, fue dado de baja de la institución y ahora enfrenta un proceso penal junto con el resto de los involucrados.

El fiscal general de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, confirmó que entre los detenidos se encuentra un integrante en activo de una corporación policial federal, quien ya fue vinculado a proceso y permanece bajo prisión preventiva por el delito de secuestro.

Investigan si la banda de secuestradores operaba en otros estados

Durante el atraco también fue privado de la libertad uno de los trabajadores de la empresa, quien posteriormente decidió presentar la denuncia correspondiente para que se investiguen y sancionen los hechos.

Los siete detenidos fueron enviados al Centro de Reinserción Social de San José El Alto, en la capital queretana, donde continuarán su proceso judicial mientras la autoridad reúne más pruebas sobre el caso.

La Fiscalía estatal informó que la investigación sigue abierta, ya que existe la posibilidad de que esta organización criminal esté relacionada con otros robos y delitos similares registrados no solo en Querétaro, sino también en la Ciudad de México y el Estado de México.