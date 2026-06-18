Módulo móvil de licencia de conducir en Querétaro: ubicación, fecha y requisitos

La licencia para conducir es un requisito obligatorio que los conductores deben portar en todo momento a la hora de manejar y si vives en Querétaro puedes tramitar la tuya en el módulo móvil que estará disponible este 2026.

Esta alternativa del gobierno estatal busca acercar el servicio a aquellos conductores que requieran tramitar este documento, pues de no contar con la licencia, la persona será acreedora a una multa por incumplir el reglamento de tránsito.

¿Dónde estará el módulo móvil de licencias en Querétaro?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro ha difundido los distintos puntos en los que el módulo móvil para tramitar la licencia ha estado.

El lugar más reciente donde se ubicó fue el municipio de Huimilpan este miércoles 17 de junio de 2026, en la Unidad Deportiva Huimilpan.

Toma en cuenta que este módulo móvil va cambiando la ubicación en la que se instalará por unas horas, pero el próximo lugar será el municipio de Pinal de Amoles.

¿Cuándo y a qué hora estará disponible el módulo móvil?

La unidad móvil para el trámite de licencias de conducir en Querétaro estará en Pinal de Amoles los días 29 y 30 de junio de 2026.

Se ubicará exactamente en el kiosco municipal de las 9:30 horas hasta las 14:30 horas.

¿Qué documentos debes llevar para tramitar tu licencia de conducir en Querétaro?

Antes de acudir, debes tener a la mano una lista de requisitos indispensables para que te puedan entregar una ficha y pasar a realizar el trámite.

Los requisitos que debes presentar el día que acudas a sacar tu licencia de conducir son:



Identificación oficial

Credencial de elector, cédula profesional con fotografía o forma migratotria vigente



Credencial de elector, cédula profesional con fotografía o forma migratotria vigente Comprobante de domicilio (menor a 3 meses: recibo de agua, luz o teléfono)



Permiso para menores

Acta de nacimiento

Carta responsiva del padre o tutor

Identificación del menor: credencial emitida por instituciones de educación pública o privada con validez oficial y/o la Cédula de Identidad Personal vigente, emitida por el Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación



Acta de nacimiento Carta responsiva del padre o tutor Identificación del menor: credencial emitida por instituciones de educación pública o privada con validez oficial y/o la Cédula de Identidad Personal vigente, emitida por el Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación Identificación oficial del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio



Costos y descuentos en las licencias de conducir en Querétaro

Habrá un descuento del 50% para personas con credencial del INAPAM, pensionados, jubilados o personas con discapacidad. Los costos sin descuento son:

Licencia para conducir A $1, 408 pesos (vehículos particulares-vigencia 5 años)



Licencia para conducir B $1, 408 pesos (vehículos de más de 10 asientos y de carga-vigencia 5 años)



Licencia para conducir C $704 pesos (chofer de servicio público-vigencia 3 años)



Licencia para conducir D $1,056 pesos (motocicletas-vigencia 5 años)



Permiso para menores $1,642 pesos (para personas entre 16 y 17 años-vigencia 1 año)



¿Quién puede tramitar la licencia en el módulo móvil?

Todas las personas que cumplan con los requisitos previstis, pero toma en cuenta que solo se darán 80 turnos por día.