Hombre se atrinchera en su casa y provoca movilización de la policía en García, Nuevo León; así fue el operativo

La madrugada de este miércoles 08 de julio, entre las 04:40 y las 08:30 horas, un hombre armado disparó en repetidas ocasiones y se atrincheró dentro de su casa ubicada en la calle Rosa número 113, en la colonia Ampliación de Nogales del municipio de García en Nuevo León hasta llamar la atención de la policía.

🔴 Balacera desata fuerte operativo en García



Una balacera movilizó a la Policía Municipal y a la #GuardiaNacional en la colonia Ampliación Los Nogales. Vecinos reportaron al menos 15 detonaciones; de forma preliminar, un policía resultó lesionado y el operativo continúa.



Vía:… https://t.co/k2qvx6UIdj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

Tras una intensa movilización, el sujeto pudo ser sometido y detenido, esto luego de que los elementos de la Fuerza Civil irrumpieran tácticamente su vivienda, esto utilizando escudos balísticos ante la amenaza con arma de fuego.

¿Por qué se atrincheró el hombre en Nuevo León?

De acuerdo con los medios locales, los motivos del incidente ya habrían sido revelados, y se aseguró que la agresión se desencadenó debido a que el hombre se encontraba ―presuntamente― bajo los efectos de alguna droga, lo que provocó que disparara desde el interior de su casa hacia las autoridades en el momento de su arribo al lugar, esto según los últimos reportes.

En esta contención y aseguramiento participaron la Secretaría de Seguridad Pública de García, Fuerza Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Estas corporaciones pudieron establecer un perímetro de seguridad ―el cual fue obligatorio― en varias calles a la redonda, esto con el fin de proteger la integridad de los vecinos de la zona mientras duraron las detonaciones.

Afortunadamente, el saldo de la movilización también se reveló, y se detalló que el detenido fue asegurado con vida; se le decomisó el arma de fuego y las autoridades confirmaron que ningún policía, elemento federal o civil, resultó lesionado, como algunos medios de comunicación habían especulado.

El operativo en sí tomo cerca de cuatro horas, esto debido a que la captura y la intervención de las fuerzas federales se agilizó gracias a una decisión clave de mediación con los allegados del responsable. Ahora, se confirmó con las autoridades locales que el detenido enfrentará cargos penales por los ataques a la corporación municipal.