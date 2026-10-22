¡Cae en Cancún uno de los prófugos más buscados de Canadá! Quién es Robert Skojo, presunto líder de los temidos ‘Hells Angels’

Robert Skojo, conocido como "Rob" y señalado como presunto líder de los 'Hells Angels', fue detenido en Cancún, Quintana Roo, durante un operativo de inteligencia y cateos realizados en tres domicilios; las autoridades lo relacionan con una organización delictiva vinculada con el tráfico de drogas, la extorsión y la delincuencia organizada .

La captura se llevó a cabo mediante un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales; de acuerdo con un boletín oficial por parte de las autoridades, Skojo era considerado uno de los prófugos más buscados de Canadá; tras su detención, quedó a disposición del Ministerio Público.

¿Qué encontraron durante la detención de Robert Skojo?

Las diligencias en los inmuebles permitieron localizar al presunto dirigente y asegurar tres armas de fuego: dos largas y una corta. También fueron incautados aproximadamente 1.3 kilogramos de marihuana, dos vehículos y un teléfono celular, objetos que quedaron bajo resguardo de las autoridades.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

La investigación ministerial deberá establecer los posibles delitos y las responsabilidades correspondientes conforme avance el procedimiento legal.

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¿Quién es Robert Skojo y qué se sabe de los 'Hells Angels'?

Skojo es identificado en los reportes de seguridad como presunto líder de los 'Hells Angels', una organización conocida internacionalmente por su estructura de club motociclista y por las investigaciones criminales que han involucrado a algunos de sus integrantes.

El grupo surgió el 17 de marzo de 1948 en Fontana, California, fundado por veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque suele compararse con grupos dedicados al narcotráfico, los 'Hells Angels' son clasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una pandilla de motociclistas fuera de la ley, no como un cártel.

A distintas facciones se les han atribuido delitos como tráfico de drogas, armas y extorsión; sin embargo, esas investigaciones no significan que todos sus integrantes tengan responsabilidad penal.