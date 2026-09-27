Cae extranjero en la GAM: Intentó huir de la policía y le aseguraron cien dosis de droga en Martín Carrera

Un ciudadano extranjero, de aproximadamente 29 años de edad, fue detenido en calles de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX), en posesión de varias dosis de aparente droga.

El sospechoso fue sorprendido manipulando envoltorios de papel similares a los utilizados para comercializar narcóticos.

Intentó huir de la policía: Tenía más de 100 envoltorios de droga en la GAM

La detención del ciudadano extranjero ocurrió en las calles Joaquín Herrera y Guadalupe Victoria, en la colonia Martín Carrera, cuando policías capitalinos observaron al sujeto que manipulaba envoltorio de aparente cocaína.

Al notar la presencia de los oficiales, el sujeto intentó alejarse del lugar; sin embargo, logró ser alcanzado por los uniformados unos metros adelante, realizando una revisión preventiva.

Durante la revisión, aseguraron 100 envoltorios de papel de diversos colores con sustancias similares a la cocaína, así como 13 bolsas de plástico transparente que contenía una hierba verde seca a granel, similar a la marihuana.

"El hombre intentó alejarse del sitio, sin embargo, los uniformados lo alcanzaron metros adelante, donde le realizaron una revisión preventiva", informaron las autoridades a través de un comunicado publicado en la página oficial de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.

#BoletínSSC l #DETENIDO l Como parte de las acciones y trabajos de investigación para inhibir delitos de alto impacto en calles de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM, efectivos de la #SSC detuvieron a un hombre de nacionalidad extranjera, en posesión de aparente narcótico.



Los hechos… pic.twitter.com/0ZI9yuOCpx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 27, 2026

¿Qué pasó con el ciudadano extranjero detenido en la GAM?

El hombre de 29 años, fue informado de sus derechos constitucionales, siendo trasladado ante un agente del Ministerio Público correspondiente para determinar su situación. Las cosas que fueron aseguradas también fueron llevadas al Ministerio Público.

"Le aseguraron 100 envoltorios de papel de diversos colores con de una sustancia en polvo color blanco con las características de la cocaína", explicaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.