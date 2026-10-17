Usaba patrulla oficial: Cae en Guerrero policía de Taxco acusado de secuestro agravado; estaría ligado a “La Familia Michoacana”

Un elemento activo de la Policía Municipal de Taxco de Alarcón fue detenido por autoridades estatales y federales tras ser señalado por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado y presuntamente tener nexos con "La Familia Michoacana".

El operativo de captura estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), a través de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión, con el respaldo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

Uso de patrullas oficiales para secuestrar

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre el 6 y el 21 de julio de 2026, lapso durante el cual una víctima de identidad reservada permaneció privada de la libertad en la localidad de Paintla, perteneciente al municipio de Taxco.

Como resultado de trabajos de investigación para combatir el secuestro, la #FGEGuerrero, a través de la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Combate a la Extorsión, con el apoyo de @Defensamx1 , @GN_MEXICO_ , @SSPGro , cumplimentó una orden de aprehensión contra Gerónimo “N”, elemento activo de la Policía Municipal de #Taxco, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado de una víctima de identidad reservada. Asimismo, es identificado como presunto integrante de “La Familia Michoacana”. 🔗 Comunicado completo: https://t.co/npQIgrrcZr — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) October 17, 2026

Las indagatorias ministeriales señalan que el imputado, identificado como Gerónimo “N”, presuntamente participó de manera directa en el cautiverio. Las investigaciones apuntan a que el agente acudía al sitio portando su uniforme reglamentario e incluso se trasladaba a bordo de una unidad oficial de la corporación municipal, donde aprovecharía sus funciones de servidor público para facilitar las actividades delictivas. Asimismo, las autoridades detectaron comunicación constante entre el oficial y otros integrantes vinculados con el ilícito.

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Tendría nexos con la delincuencia organizada en la región norte

Los reportes de inteligencia ministerial relacionan al elemento detenido como presunto integrante del grupo delictivo autodenominado “La Familia Michoacana”, organización con presencia e historial de operaciones ilícitas en la región norte del estado de Guerrero.

Tras reunir los datos de prueba necesarios ante la autoridad judicial, se obtuvo la respectiva orden de aprehensión. El imputado fue puesto a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica, mientras las instituciones de seguridad reiteraron que las investigaciones continúan su curso bajo los principios de cero impunidad y sin distinción de cargos públicos.

