Capturan a “El señor de la A”, presunto jefe de plaza de “La línea” afín al “Nuevo Cártel de Juárez”

Fuerzas de seguridad detuvieron a Sergio "N", “El señor de la A”, presunto jefe de plaza en el municipio de Rosales, Chihuahua, de la organización delictiva “La línea” afín al “Nuevo Cártel de Juárez”.

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército lo capturaron junto con una persona más en el municipio de Ojinaga, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) este jueves 29 de octubre de 2026.

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¿Qué se sabe Sergio "N", “El señor de la A”?

Sergio "N", “El señor de la A”, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Su arresto se logró ayer tras un intercambio de información entre el gobierno de México y Estados Unidos, en suma con trabajos de inteligencia militar.

"El señor de la A" es considerado presunto responsable del trasiego de droga y tráfico de personas de México a Estados Unidos.

Además, supuestamente operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro "N", alias “Checo”, preusnto jefe regional de “La Línea”.

#LoÚltimo | Fue detenido, en el municipio de Ojinaga, #Chihuahua, Sergio N, alias “El señor de la A”, jefe de plaza en el municipio de Rosales. Operaba bajo las órdenes directas de su hijo, Sergio Pedro "N", alias “Checo”, jefe regional de “La Línea” afín a la organización delictiva “Nuevo Cártel de Juárez”. Es responsable del trasiego de droga y tráfico de personas de México a los EU. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

“El señor de la A” fue trasladado a la CDMX

La Secretaría de la Defensa informó que Sergio "N" fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para ser presentado ante un juez federal de control en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el reporte de las autoridades federales, la otra persona con la que fue detenido, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de Chihuahua, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.