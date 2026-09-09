Detienen a inspectora morenista de Tecate en Estados Unidos con casi 70 kg de metanfetamina

Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, inspectora del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, fue detenida en Estados Unidos tras ser descubierta intentando ingresar un cargamento de metanfetamina a territorio estadounidense. La acusada laboraba como inspectora y notificadora del Departamento de Justicia Cívica, adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento local. La detención se registró desde el pasado 26 de agosto en el Puerto de Entrada de Tecate, aunque las autoridades estadounidenses hicieron pública la acusación de manera reciente.

De acuerdo con la acusación formal emitida por la Oficina del Fiscal de la Corte Federal del Distrito Sur de California, la sospechosa conducía una camioneta Nissan Rogue modelo 2020 cuando solicitó la entrada a los Estados Unidos. Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), auxiliados por un binomio canino, detectaron la presencia de 153 libras, equivalentes a 69.4 kilogramos, de metanfetamina. La sustancia ilícita se encontraba oculta en un doble fondo no de fábrica ubicado debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero.

El Ayuntamiento de Tecate se deslinda y confirma su baja tras el arresto

Tras revelarse la detención en la corte estadounidense, el Gobierno Municipal de Tecate emitió un comunicado oficial para fijar postura. La administración local informó que Ortega Olazagasti dejó de formar parte del ayuntamiento desde el pasado 2 de septiembre. Asimismo, el gobierno municipal se deslindó de los hechos atribuidos a su excolaboradora, afirmando que sus conductas fueron a título personal y no guardan relación con sus funciones públicas.

El caso pone nuevamente bajo la lupa el control sobre el personal administrativo en la frontera norte del país. Mientras la acusada permanece en custodia de las autoridades federales de Estados Unidos enfrentando cargos formales por importación de sustancias controladas, el municipio de Tecate reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes en caso de ser requerido dentro de las investigaciones.

