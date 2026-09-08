“Llevo 75 días de campaña": Senador de Morena presume recorridos antes de iniciar el proceso electoral

El senador de Morena, Armando Ayala Robles, encendió las alarmas y provocó indignación tras presumir públicamente en sus redes sociales que suma 75 días realizando actos de campaña en Baja California, a pesar de que el proceso electoral oficial aún no ha comenzado. Mediante un video difundido en sus plataformas, el legislador celebró el recorrido de 22 mercados sobre ruedas bajo la consigna "Seguimos armando territorio", una declaración que evidencia una flagrante violación a la legislación electoral mexicana y que, de acuerdo con especialistas y representantes del bloque opositor, debería ser causa directa de inhabilitación y descalificación en caso de ser designado como candidato por su partido para contender por la gubernatura del estado.

Así de sinvergüenzas son los de Morena



🚨 “Llevo 75 días en campaña”, presume el morenista Armando Ayala.

Busca gobernar Baja California.



¿Y la ley electoral? Morena siempre por encima de la ley pic.twitter.com/gCNcJZbgF0 — Renata Fierro (@RenataFierromx) September 8, 2026

"¡Se ve, se siente, Armando está presente! Día número 75 de campaña y con este o sobre ruedas. Contabilizamos 22 mercados ambulantes que hemos estado recorriendo en contacto con los comerciantes. Seguimos armando territorio desde Baja California", se escucha en el video difundido en redes sociales.

Rifas de iPhones del senador Armando Ayala

Esta no es la primera irregularidad que rodea las aspiraciones del legislador guinda en la entidad. En agosto pasado, Armando Ayala Robles fue fuertemente cuestionado por recurrir a la entrega de dádivas y estrategias de proselitismo masivo, incluyendo la rifa de teléfonos iPhone y otros electrodomésticos de alto valor durante sus eventos en colonias populares, buscando posicionar su imagen de manera ilícita entre el electorado.

Así de pequeñitos entienden el servicio público los morenarcos:



En #BajaCalifornia el senador Armando Ayala @ArmandoAyalaRob prometió gestionar una obra de repavimentación desde campaña y ahora recorre las calles promoviendo rifas de iPhones!!



¿De qué sirve llegar al poder si… pic.twitter.com/PyypX2Sy2d — Avi 🦆 (@avieu) August 10, 2026

¿Cuál es la sanción por actos anticipados de campaña?

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los actos anticipados de precampaña y campaña conllevan sanciones severas. Estas van desde multas económicas e impositivas para el aspirante y su instituto político, hasta la sanción máxima establecida en la normativa: la negativa o pérdida del derecho a ser registrado formalmente como candidato para la contienda electoral.

Cabe señalar que Armando Ayala dejó su escaño para buscar ser candidato a la gubernatura de Baja California, pero diversos reportes lo relacionan con supuestas redes de extorsión y presuntos nexos indirectos con "Los Rusos", una de las células delictivas más relevantes de la entidad.