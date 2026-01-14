Lo encontraron en Oaxaca: cae hombre acusado de abuso sexual contra su propia hija en CDMX

Un hombre acusado de abuso sexual contra una adolescente fue detenido en Oaxaca, luego de permanecer prófugo varios años tras cometer el delito en la Ciudad de México (CDMX). La captura se logró gracias a la colaboración entre fiscalías de ambos estados.

El detenido fue identificado como E.M.D., señalado como presunto responsable de abusos sexuales cometidos contra su hija biológica, una menor cuya identidad está protegida por ley. Los hechos ocurrieron en la alcaldía Tlalpan, en la capital del país, y se habrían repetido durante varios años.

Detienen a presunto abusador sexual en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la detención se realizó el 13 de enero de 2026, en la calle Benito Juárez de Concepción Pápalo, comunidad perteneciente al municipio de San Juan Bautista Cuicatlán, en la región de la Sierra de Flores Magón.

#Boletín 2,101 | Fiscalía de Oaxaca detiene en la Sierra de Flores Magón a un hombre buscado por violación de su hija adolescente cometida en la Ciudad de México



Oaxaca de Juárez, Oax., a 13 de enero de 2026.- Derivado de la solicitud de colaboración interinstitucional con la… pic.twitter.com/VYf1DiRDdC — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) January 13, 2026

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con policías de investigación de la CDMX, luego de que se confirmara que el acusado se había refugiado en Oaxaca para evadir la justicia.

La menor sufrió abuso sexual durante dos años en la CDMX

De acuerdo con la investigación, el caso se remonta al 3 de mayo de 2024, cuando ocurrió el último episodio documentado en un domicilio ubicado en la colonia Popular de Santa Teresa, en Tlalpan.

Sin embargo, las autoridades establecieron que las agresiones no fueron un hecho aislado. Según la carpeta de investigación, los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 15 años de edad y se prolongaron hasta que cumplió 17 años, lo que agravó la situación legal del imputado.

La agresión más reciente habría ocurrido cuando el hombre interceptó de manera violenta a la menor y la atacó dentro del domicilio familiar.

Orden de aprehensión y traslado a CDMX

Tras conocer los hechos, la Fiscalía de la Ciudad de México inició las investigaciones y obtuvo una orden de aprehensión contra E.M.D. Al confirmarse que se encontraba fuera del estado, se solicitó el apoyo de la FGEO para lograr su captura.

Una vez detenido, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales en Oaxaca para su certificación médica y documentación legal, paso previo a su traslado a la Ciudad de México, donde enfrentará su proceso penal ante un juez.

Violencia sexual infantil: un problema en aumento en México

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) , la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes va en aumento. Registros de la Secretaría de Salud indican que durante 2024, hospitales del país atendieron a 10,613 personas de entre 1 y 17 años por violencia sexual.

Esta cifra representa un incremento de 1,241.7% en comparación con 2010, cuando se reportaron apenas 791 casos. Además, el aumento fue de 8.3% respecto a 2023, año en el que se contabilizaron 9,802 atenciones.

Casos de violencia sexual contra menores de edad en México|REDIM

En términos generales, 2024 fue el año con más casos registrados desde 2010, duplicando el promedio anual observado en los últimos 14 años, lo que evidencia la gravedad del problema.

En el caso de la CDMX se ubica en el lugar número 5 a nivel nacional con más casos de violencia sexual contra menores de edad con 475 casos.

¿Qué sanciones podría enfrentar el acusado de abuso sexual?

En México, los delitos de violación agravada y violación equiparada agravada, especialmente cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de parentesco , pueden castigarse con penas que superan los 20 años de prisión, además de multas económicas y la pérdida de derechos parentales.

La sanción exacta dependerá de lo que determine el juez, así como de los elementos que se presenten durante el juicio.