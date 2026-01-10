Madre salva a su hija de abuso sexual cuando estaba en el patio de su casa en Edomex

En el municipio de Chiconcuac, Estado de México (Edomex), una madre sorprendió a un sujeto, quien presuntamente habría tocado sin su consentimiento a la hija de ella en el patio de su casa, por lo que ahora es investigado por abuso sexual .

El individuo fue identificado como Pablo “N”, quien fue detenido y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una víctima menor de edad.

Agresión sexual ocurrió en el patio de una casa en Chiconcuac

La Fiscalía General de Justicia del Edomex informó que los hechos ocurrieron el 31 de diciembre de 2025. Según las primeras diligencias efectuadas por el Ministerio Público, la madre y su hija menor estaban en su casa, en la colonia Santa María.

Ese día la mujer advirtió que su hija estaba en el patio que comparten en común con otras viviendas, y al llegar hasta ella, se percató que un hombre le realizaba tocamientos .

Madre corrió para salvar a su hija de abuso sexual

La mamá corrió para resguardarla, le reclamó al sujeto lo que estaba haciendo y el sospechoso huyó. La madre pidió apoyo a policías, quienes metros adelante lograron arrestar al presunto responsable para ponerlo a disposición de la autoridad.

La fiscalía estatal informó que el juez de la causa, al conocer y valorar los elementos de prueba aportados, determinó vincular a proceso a Pablo “N” por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, en agravio de una menor de edad.

El juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva, además estableció un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cuál es la pena por abuso sexual en el Edomex?

El delito de abuso sexual en el Estado de México se castiga con una pena de tres a siete años de prisión y de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el Artículo 270 del Código Penal de la entidad.

Este delito se comete cuando alguien realice cualquier acto sexual sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, o a quien lo realice en su presencia, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo sobre sí, en otra persona o para el propio sujeto activo.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo. Se entiende por acto sexual los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explicitas.