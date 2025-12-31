Justicia tardía en Oaxaca: Abusa sexualmente de una niña de 12 años y la deja embarazada

Miles de niñas en México han sido víctimas de abuso sexual infantil dentro de sus propias casas. Sometidas por el miedo, han sido obligadas a guardar silencio, repitiendo un ciclo de violencia que parece no tener fin.

En San Pablo Villa de Mitla, en los Valles Centrales de Oaxaca, una niña de 12 años sufrió exactamente esto: fue violada por una persona cercana a la familia. Pero el daño no terminó ahí; porque además de la humillación y el trauma, la menor quedó embarazada.

Sujeto abusa sexualmente de una niña en Oaxaca

Según la carpeta de investigación, la víctima convivía en el mismo hogar que el sujeto identificado como L.L.R. y otros familiares, en la colonia Shagiblo de Arriba.

Se presume que los hechos ocurrieron durante la última semana de febrero y principios de marzo de 2025, donde el acusado cometió las agresiones que derivaron en un embarazo, confirmado mediante dictámenes periciales.

La Fiscalía presentó pruebas suficientes que permitieron la detención de L.L.R. por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y su presentación ante el juez de control, quien finalmente ordenó su vinculación a proceso y prisión preventiva por el delito de violación, dándole 2 meses de investigación complementaria.

Si durante este tiempo los abogados no logran reunir las pruebas suficientes, se le dictará sentencia al detenido.

Abuso sexual en Oaxaca: cifras que alarman

Hasta septiembre de 2025, Oaxaca registraba 335 casos de violación. Una realidad indica que el abuso infantil sigue siendo una problemática grave, que afecta a miles de familias.

Este delito se sanciona con:



Penas de 6 a 13 años de prisión

Multas de 200 a 500 veces la UMA, según el artículo 241 del Código Penal del Estado

Cabe recordar que este delito no se limita al contacto físico. También se incluyen: expresiones sexuales verbales, exhibicionismo, roces o frotamientos en público o privado, los cuales están penados con hasta tres años de prisión y multas adicionales.

La pena puede aumentar hasta en un tercio si el delito se comete contra menores de 18 años, si hay persecución o si hay más de un agresor involucrado.

Señales de alerta en niños y adolescentes víctimas de abuso sexual

Si bien, no es fácil detectar que los menores están pasando por este calvario, existen indicadores que pueden alertar a padres y familiares, entre ellos:



Cambios en hábitos alimenticios y sueño.

Pesadillas frecuentes y llanto sin razón aparente.

Temor excesivo hacia adultos o hacia una persona en particular.

Comportamiento sexual inapropiado para su edad.

Dificultades escolares y problemas de concentración.

En adolescentes, algunos signos se repiten, sumando aislamiento, baja autoestima, consumo de alcohol o drogas, agresividad y problemas de higiene o autoimagen.

Reconocer las señales y actuar a tiempo puede cambiar la vida de una víctima y evitar que los agresores sigan haciendo daño.