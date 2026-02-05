Cae en Sonora Rubén Orlando “N”, “El Nido”, presunto líder criminal que traficaba drogas a EU

Se reportó la detención de Rubén Orlando “N”, alias “El Nido”. El hombre, de nacionalidad mexico-americana, fue capturado en Nogales, Sonora, durante un operativo de inteligencia que lo tenía bajo la lupa por su presunto papel en el tráfico de drogas químicas hacia Estados Unidos.

Su nombre no era desconocido para las autoridades estadounidenses. De acuerdo con líneas de investigación, era buscado por la DEA y señalado como presunto líder de una célula independiente vinculada al Cártel de Sinaloa , dedicada al movimiento de sustancias sintéticas a través de la frontera.

Operativo naval en Nogales para capturar a "El Nido"

La captura fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), como resultado de trabajos de inteligencia naval desarrollados durante semanas en la región fronteriza. La operación contó con el respaldo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que permitió cerrar el cerco sin que se registraran enfrentamientos.

Fuentes federales señalan que Rubén Orlando “N” operaba con un perfil bajo, evitando estructuras visibles y utilizando rutas y contactos estratégicos para el traslado de drogas químicas , un mercado que se ha convertido en uno de los principales focos de atención para autoridades de México y Estados Unidos.

🚨#AlertaADN



Personal de la @SEMAR_mx capturó en Sonora a Rubén Orlando "N", alias "El Nido", presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos pic.twitter.com/OPWKIxuuUJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 5, 2026

Vínculos con el Cártel de Sinaloa

Aunque es descrito como líder de una célula independiente, las investigaciones lo colocan dentro de la órbita del Cártel de Sinaloa, organización que mantiene una fuerte presencia en Sonora, especialmente en municipios fronterizos clave como Nogales.

Este tipo de células, según expertos en seguridad, funcionan con mayor autonomía operativa, lo que les permite adaptarse rápido, reducir riesgos y mantener el flujo de drogas sintéticas hacia el mercado estadounidense, donde la demanda se mantiene alta.

Golpe al tráfico de drogas químicas en Sonora

La detención de “El Nido” representa un golpe relevante a las redes de tráfico de drogas químicas, particularmente aquellas relacionadas con sustancias sintéticas como el fentanilo , consideradas una de las principales amenazas en materia de seguridad y salud pública en ambos países.

Autoridades federales no descartan que, tras su captura, se desprendan nuevas líneas de investigación que lleven a más detenciones, tanto en México como en Estados Unidos, debido a la naturaleza binacional de sus operaciones.

Mientras tanto, Rubén Orlando “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, en espera de que se defina su situación jurídica y los posibles procesos de extradición que podrían activarse en su contra.