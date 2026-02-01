Operativo masivo en Sinaloa: Despliegan mil 190 elementos militares para buscar a los diez mineros desaparecidos

La tarde de este 1 de febrero de 2026, una fuerza masiva de mil 190 efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea aterrizó en Sinaloa. El objetivo oficial es localizar a diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, quienes fueron privados de su libertad hace más de una semana.

El despliegue ocurre en un contexto de vacío de autoridad en la zona serrana, donde la delincuencia organizada ha tomado el control de los accesos a los yacimientos mineros.

🚨 Desaparecen ingenieros mineros en #Concordia, #Sinaloa.



A más de 10 días del presunto secuestro de trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., no hay rastro de su paradero.



Autoridades mantienen el hermetismo, mientras la violencia del crimen organizado… pic.twitter.com/f2aA3pfGoU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 29, 2026

Despliegan fuerzas militares en Sinaloa

El operativo cuenta con un componente de 270 integrantes de Fuerzas Especiales y tres unidades de investigación equipadas con tecnología de rastreo. El traslado se realizó mediante un Boeing 737 de transporte pesado, además de helicópteros y aviones de combate T-6C que ya sobrevuelan los límites entre Sinaloa y Durango.

A pesar de los recursos empleados, la geografía accidentada de la zona de Pánuco representa el mayor obstáculo para dar con el paradero de los trabajadores.

El rastro de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa

El secuestro ocurrió el pasado 24 de enero en el fraccionamiento La Clementina, en el municipio de Concordia. Entre las víctimas se encuentran geólogos e ingenieros que laboraban en el proyecto de plata y oro de la empresa canadiense.

Lo que más preocupa a las familias y a la compañía es que, a más de una semana del rapto, no se ha recibido ninguna demanda de rescate ni contacto por parte de los captores, lo que aumenta la incertidumbre sobre el estado de los retenidos.

"Los Chapitos" habrían secuestrado a los diez mineros en Sinaloa

Las investigaciones de inteligencia federal han señalado a grupos vinculados con la facción de "Los Chapitos" como los principales sospechosos de este plagio masivo.

Aunque no se habían reportado amenazas previas contra la mina, el control que ejercen estos grupos sobre la población de Concordia es total. El secuestro de los técnicos parece ser un mensaje de fuerza en la disputa por el control de los recursos y las rutas de la sierra madre occidental.

Minera Vizsla Silver frena actividades por inseguridad

Como consecuencia directa de la desaparición de su personal, la empresa canadiense anunció la suspensión total de sus operaciones en el proyecto Pánuco. Esta decisión no solo deja sin empleo a cientos de trabajadores locales, sino que evidencia la incapacidad para garantizar la inversión extranjera en zonas mineras.

Minería bajo ataque | Suspenden operaciones en #Sinaloa tras secuestro de ingenieros



La inseguridad en Concordia ha logrado lo impensable: el cierre temporal del Proyecto Pánuco. Mientras 10 familias esperan respuestas, la minera Vizsla Silver detiene labores por falta de… pic.twitter.com/TQgWyTmmwA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2026

Un despliegue bajo la lupa de la población

Este despliegue se suma a otro de mil 600 elementos, llevado a Sinaloa este 29 de enero, el cual tiene el objetivo de reforzar la seguridad del estado.

El operativo militar llega cuando la violencia en el estado ha escalado a niveles críticos. La misión de estos mil 190 efectivos es actuar en coordinación con las autoridades locales, aunque la desconfianza ciudadana persiste.

El reto de las fuerzas federales será obtener resultados concretos en la localización de los mineros sin afectar a las comunidades civiles que ya viven bajo el asedio constante de los grupos armados que operan en la entidad.