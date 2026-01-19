Cae Iván Valerio Sainz Salazar, alias “El Mantecas”, ligado al Cártel de Sinaloa

Iván Valerio Sainz Salazar, alias "El Mantecas", ligado al Cártel de Sinaloa , fue detenido en Mocorito, Sinaloa, este domingo.

El Registro Nacional de Detenciones tiene a "El Mantecas" como detenido, quien señalado como operador del Cártel de Sinaloa y como un enlace de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, "El Chapito".

La detención del capo ocurrió en un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones.

¿Quién es Iván Valerio Sainz Salazar, "El Mantecas"?

En la tarjeta de detención se le describe como un hombre de complexión robusta, cabello oscuro y barba tupida entrecana. Al momento de su detención vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Autoridades lo reportan su estatus de detención como" en traslado".

A Iván Valerio Sainz Salazar se le consideraba un objetivo prioritario por ser presuntamente operador de Ceferino Espinoza Angulo, "El 14” o “El Koyote”, quien es buscado por el gobierno de Estados Unidos, por presuntamente ser jefe de sicarios.

"El Mantecas" también sale en las filtraciones que hubo por parte de documentos del Ejército, conocido como Guacamaya Leaks, en el que se le señala como allegado a "Los Chapitos".

El y 21 personas más eran objetivos de la Secretaría de Defensa Nacional es un "operador relevante y blanco de acceso a Archivaldo Iván", con contactos sobre los movimientos en beneficio de la organización criminal.