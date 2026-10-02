Capturan a otro por robo a la influencer Karely Ruiz en Nuevo León

Agentes en Nuevo León detuvieron a otro presunto implicado en el robo con violencia en la casa de la creadora de contenido Karely Ruiz, hechos ocurridos el 29 de julio pasado.

La Fiscalía de Nuevo León informó este 1 de octubre la detención de

Victor “N”, quien posiblemente estaría relacionado con el robo dentro del domicilio ubicado en la colonia Las Puentes, en San Nicolás.

🚨 FISCALÍA INFORMA 🚨



Actos de investigación con inteligencia policial, cruce de información y modelos científicos de identificación, resultaron en la ubicación y detención por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Municipal de San Nicolás, a Victor “N”… pic.twitter.com/7fxr4VDnkf — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) October 2, 2026

¿Qué le robaron a la influencer Karely Ruiz en su casa?

El día de los hechos, este sujeto presuntamente ingresó en compañía de más personas al domicilio de la influencer, donde sometieron a las víctimas y se apoderaron de dinero, joyas y objetos de valor estimados en 700 mil pesos. Las autoridades confirmaron que parte de lo robado fue recuperado.

Las autoridades recibieron un reporte de vecinos alrededor de las 3:49 horas del 29 de julio de 2026, en el que se alertaba que varias personas ingresaron al inmueble.

Jhon Faber Cruz Echeverría, esposo de la creadora de contenido, relató a las autoridades que los ladrones lo golpearon en la cabeza y le causaron varias lesiones en la espalda.

Él y Karely Ruiz estaban en el interior de la sala de cine de la vivienda cuando varios sujetos interrumpieron en el lugar, donde rompieron una ventana del segundo piso.

¿Fue planeado? Karely Ruiz revela lo que vivió durante el violento robo a su casa en Nuevo León

Buscan a tres más por robo a la casa de Karely Ruiz

En agosto, se dio a conocer la detención del primer presunto responsable del robo, pero de acuerdo con la fiscalía estatal, aún falta por capturar a más personas.

Hoy la fiscalía dio a conocer que la carpeta de investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público integra información que ha permitido identificar y solicitar órdenes de aprehensión para detener a tres hombres más como probables participantes en el robo.

Presunto ladrón fue detenido por sus huellas dactilares

Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, informó que el primer sujeto fue aprehendido debido al registro de huellas dactilares encontradas en distintos objetos dentro de la casa.

Una vez que las huellas dactilares recopiladas e ingresadas al sistema, el resultado arrojó una coincidencia con un hombre que tenía antecedentes penales.