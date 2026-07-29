¿Intento de secuestro? Esto pasó en la casa de Karely Ruiz, según las autoridades

Un grupo de sujetos encapuchados entró en la casa de la influencer Karely Ruiz, en Monterrey, Nuevo León, te contamos qué es lo que pasó y el estado de la creadora de contenido.

¿Qué pasó en la casa de Karely Ruiz en San Nicolás de los Garza?

Los sujetos entraron en la madrugada de hoy miércoles 29 de julio de 2026 en la residencia de Karely Ruiz, localizada en San Nicolás de los Garza.

Las autoridades recibieron el reporte alrededor de las 3:49 horas de este miércoles, debido a que varias personas ingresaron al inmueble de la colonia Las Puentes Sexto Sector, mientras los residentes estaban durmiendo.

Jhon Faber Cruz Echeverría, de 26 años, mencionó a las autoridades que los criminales lo golpearon en la cabeza y le causaron varias lesiones en la espalda.

Así fue el asalto y robo en la residencia de la influencer Karely Ruiz

De acuerdo con la denuncia, los sujetos encapuchados se robaron 200 mil pesos en efectivo, así como joyería. Además, para entrar a la residencia, rompieron una ventana del segundo piso.

También dañaron dos teléfonos iPhone, presumiblemente para evitar que los habitantes pidieran apoyo de los servicios de emergencia. Tras consumar el hurto, los sujetos huyeron a pie.

La víctima señaló que los ladrones estaban encapuchados, pero no pudo precisar un número de personas involucradas. Afirmó que al menos uno llevaba un arma de fuego corta.

Autoridades investigan el atraco en casa de Karely Ruiz en la colonia Las Puentes

Oficiales de la Policía de San Nicolás acudieron a la zona. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las pesquisas respectivas, además de recolectar las evidencias, como las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda.

Cabe resaltar que la influencer Karely Ruiz y su hija no presentan lesiones, en tanto que Jhon Faber recibió atención médica por las lesiones que sufrió.

