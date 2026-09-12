¡Justicia para Andrea Maylin! Cae presunto feminicida de joven desaparecida en Morelos en 2025

Andrea Maylin Chino Ramos fue vista por última vez en Yautepec, Morelos, el 20 de junio de 2025. La joven de 22 años fue localizada sin vida y Ricardo "N", presunto feminicida, fue detenido un año después de estar prófugo.

Hace un año fue encontrada sin vida. El presunto implicado fue detenido este viernes 11 de septiembre de 2026 en Puebla luego de una investigación entre autoridades federales y estatales, y gracias a la información proporcionada por el padre de la víctima.

Andrea Maylin fue víctima de intento de feminicidio cuando era menor

La familia y amigos de la joven iniciaron una campaña de búsqueda para encontrarla. El 2 de julio de 2025 salieron a las calles a marchar para exigir su aparición.

Andrea Maylin sobrevivió a un intento de feminicidio a los 17 años y familia señaló a su expareja como sospechoso.

Tiempo después la joven, quien era mamá de una niña de año y medio en ese momento, desapareció

Padres de presunto feminicida lo habrían ayudado

La Fiscalía de Morelos informó que Ricardo “N” permanecía prófugo de la justicia desde junio de 2025, cuando la víctima fue reportada como desaparecida y posteriormente hallada sin vida en un predio del municipio de Tlayacapan.

Al parecer este hombre fue ayudado por sus, quienes el 23 de junio fueron vinculados a proceso por el delito de encubrimiento por favorecimiento consistente en brindarle apoyo para que evadiera la acción de la justicia; ambos fueron detenidos en el Estado de México y Veracruz.

“Hoy quedaron vinculados a proceso penal dos personas familiares de Ricardo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión por el feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos”, informó Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos el 23 de junio pasado.

Un juez de control impuso a la pareja la medida cautelar de prisión preventiva justificada, con lo cual los ahora vinculados permanecerán privados de su libertad para desahogar el proceso judicial en su contra.

Trasladan a Morelos a presunto feminicida de Andrea Maylin

Ricardo “N” fue trasladado a Morelos para que comparezca ante la autoridad judicial que lo requiere por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.