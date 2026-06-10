“Temo por mi vida y la de mi hijo”: El caso de Rebeca que enciende las alertas por violencia contra las mujeres en Morelos

La violencia contra las mujeres continúa como una de las principales preocupaciones en México; pero en el Estado de Morelos, se vive un contexto marcado por elevados índices de agresiones de género, y en ese tenor, el testimonio de Rebeca, una mujer que denuncia a haber sido víctima de violencia familiar y amenazas, llama la atención pública, además del respaldo de colectivos que exigen protección para ella y su familia.

Mediante las redes sociales, Rebeca decidió hacer público su caso ante el temor de que cualquier situación pudiera poner en riesgo su integridad y que quede en un caso que quede impone: “Temo por mi vida y la de mi hijo y la vida de mi familia”, expresó en un mensaje difundido públicamente.

Violencia de género: ¿Por qué el caso Rebeca genera tanta preocupación en Morelos?

La preocupación surge debido a que, según la denuncia publicada realizada por la víctima y organizaciones civiles que la acompañan, existe la posibilidad jurídica de que el hombre señalado como su presunto agresor continúe su proceso en libertad.

Colectivos feministas señalan que esta situación genera temor en la víctima, quien considera que existen riesgos para su seguridad mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes.

Es importante decir que la persona acusada mantiene la presunción de inocencia, mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Violencia contras mujeres: ¿Qué papel desempeñan los colectivos feministas?

Integrantes del colectivo Feministas Revolucionarias Morelos, señalan que han brindado acompañamiento y orientación a Rebeca durante el proceso legal.

De acuerdo con Perla Martínez, integrante de la organización, se han presentado escritos y solicitudes dirigidas a las autoridades, con el objetivo de qué se valoren las condiciones de riesgo denunciadas por la víctima. Además de que hacen un llamado para que se garantice la atención integral incluyendo apoyo psicológico y seguimiento institucional.

¿Cuál es el contexto de violencia contra las mujeres en el estado de Morelos?

Este caso sucede en una entidad que enfrenta importantes desafíos en materia de violencia de género. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); colocan a Morelos entre las entidades con las tasas más altas de víctimas de feminicidio, por cada 100 mil mujeres en distritos pedidos estadísticos recientes. Especialistas y organizaciones civiles señal que, además de la preocupación de justicia, es fundamental fortalecer los mecanismos de prevención, protección y atención a víctimas.

La principal petición es que las autoridades garanticen medidas efectivas de protección mientras el proceso judicial continúa. Para Rebeca, la prioridad es sentirse segura y para los colectivos que la acompañan, su caso representa una oportunidad para reflexionar sobre los retos que aún enfrenta el sistema de atención a víctimas de violencia de género.