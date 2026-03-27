Asesinan a la activista Sandra Rosa Camacho en Morelos; le había dicho a la gobernadora que temía por su vida

Sandra Rosa Camacho Flores, activista social, delegada municipal y excandidata a la presidencia de Temoac, Morelos por el Partido del Trabajo (PT), fue asesinada a balazos este jueves al interior de su domicilio, de acuerdo con reportes oficiales.

Camacho Flores era una mujer afro-morelense reconocida por su trabajo comunitario, su participación en organizaciones indígenas y su labor como costurera especializada en vestuarios de uniformes y danza.

Además, ejercía funciones como delegada municipal para el periodo 2025-2028, consolidándose como una figura activa en la organización vecinal y la defensa de su comunidad.

¿Qué denunció Sandra Rosa Camacho antes de su asesinato?

El homicidio ocurre meses después de que la activista denunciara públicamente la operación de redes de extorsión y violencia en la región oriente de Morelos.

Fue el 11 de agosto de 2025, durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en Temoac, encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia, cuando Sandra Rosa alzó la voz frente a autoridades.

En ese evento, también en presencia del alcalde Valentín Lavín Romero, denunció ataques armados y cobros de piso contra comerciantes: “Hace unos días balacearon la casa de una persona porque cobraron piso y no les atendieron. Esto pasa en todos lados, todo el tiempo se registran balaceras”.

La activista solicitó la presencia de la Guardia Nacional y apoyo para recuperar la seguridad en la zona: “Queremos que la paz vuelva a Temoac… son negocios muy pequeños y les cobran cantidades que no tiene idea”.

Incluso advirtió públicamente sobre el riesgo que corría: “Mi vida está en riesgo porque soy la única que se está inconformando”.

Fiscalía de Morelos investiga con perspectiva de género asesinato de Sandra Rosa Camacho

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que se agotarán todas las líneas de investigación en torno al asesinato de la activista.

En un comunicado, señaló que las indagatorias se realizarán bajo el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio.

Asimismo, reiteró su compromiso para garantizar que los delitos contra mujeres no queden impunes y asegurar el acceso a la justicia.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Morelos condenó el crimen y expresó su solidaridad con familiares y amistades de la víctima. A través de un comunicado oficial, informó que existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

También subrayó que la Fiscalía estatal ya activó los protocolos correspondientes con apego al marco legal.