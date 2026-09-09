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Detienen en Zapopan a Alexis “N”, autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo

Cayó en Zapopan Alexis “N”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo y operador en Uruapan; van 32 detenidos vinculados al caso.

Detienen en Zapopan a Alexis “N”, autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo
Detienen en Zapopan a Alexis “N”, autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo|ESPECIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

Última hora. Fue detenido Alexis "N" en Zapopan, Jalisco, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Con esta acción suman 32 personas detenidas relacionadas con este crimen.

El sujeto también fue identificado como el operador regional de un grupo delictivo del municipio de Uruapan.

Asumió funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

Ataque en la Feria de las Velas: Así fue el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre del 2025 durante un evento de Día de Muertos realizado en este mismo municipio.

El presidente municipal se encontraba en la Feria de las Velas cuando fue atacado a balazos por un sujeto, que primeros reportes indican que fue abatido. Aunque fue auxiliado por su equipo, pero su estado de salud se reportó grave y minutos después confirmaron su muerte.

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