Detienen en Zapopan a Alexis “N”, autor intelectual del homicidio del alcalde Carlos Manzo

Última hora. Fue detenido Alexis "N" en Zapopan, Jalisco, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Con esta acción suman 32 personas detenidas relacionadas con este crimen.

El sujeto también fue identificado como el operador regional de un grupo delictivo del municipio de Uruapan.

Asumió funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

#ÚLTIMAHORA | ¡GOLPE AL CRIMEN! Cae en #Jalisco Alexis "N", implicado en el homicidio de Carlos Manzo



En un operativo conjunto entre fuerzas federales y autoridades locales, fue detenido en #Zapopan Alexis "N", identificado como líder regional criminal.



Tomó el mando de la… pic.twitter.com/ceS32ZqTDT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026

Ataque en la Feria de las Velas: Así fue el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre del 2025 durante un evento de Día de Muertos realizado en este mismo municipio.

El presidente municipal se encontraba en la Feria de las Velas cuando fue atacado a balazos por un sujeto, que primeros reportes indican que fue abatido. Aunque fue auxiliado por su equipo, pero su estado de salud se reportó grave y minutos después confirmaron su muerte.