El clima de tensión en Uruapan, Michoacán, volvió a colocar al municipio en la mirada nacional e internacional después del homicidio del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez el pasado 1 de noviembre; este hecho reabrió heridas, temores y recuerdos de décadas marcadas por la violencia.

¿Cómo se agravó la violencia en Uruapan tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo?

Aunque para la población la inseguridad ha sido constante, la muerte del presidente municipal detonó nuevamente la preocupación sobre el control que los grupos criminales ejercen en la región.

Con el asesinato de Carlos Manzo, habitantes y autoridades reconocen que Uruapan atraviesa un proceso complejo: una comunidad que intenta mantenerse de pie pese a la presencia de grupos armados, extorsiones y ataques que han ocurrido a lo largo de los años y que mantienen a Michoacán bajo vigilancia permanente.

Los habitantes recuerdan episodios que se hicieron virales hace 20 años, cuando la violencia alcanzó niveles nunca antes vistos en Uruapan: “Un grupo armado irrumpió en un bar de Uruapan; los sujetos aventaron cinco cabezas sobre la pista de baile”, recordó Antonio Villaseñor, Presidente Nuevo Grupo Emprsarial de Uruapan.

La inseguridad, relatan, se ha expresado en secuestros, cobro de piso y amenazas. “Sí, está el tema del secuestro. Este está el tema de pago de derecho de piso”, agregó Alejandro Macías, presidente del círculo empresarial de Uruapan.

Frente a este escenario, algunos señalan decisiones pasadas de gobierno: “Yo considero fue el error de Andrés Manuel López Obrador la omisión, el dejarlos”, explicó Leo González, periodista en Michoacán.

En medio de este incendio surgió la figura de Carlos Manzo y el llamado “Movimiento del Sombrero”, un intento de resistencia ciudadana ante los grupos criminales.

“A mí me invitó, cuando me trataron de secuestrar aquí en Uruapan”, explicó el Diputado independiente en Michoacán, Carlos Bautista Tafolla.

El impacto del homicidio del alcalde sigue vigente: “México está de luto, fue asesinado el alcalde de Uruapan en Michoacán, Carlos Manso Rodríguez”, se anunciaba en los espacios de Fuerza Informativa Azteca.

“Yo creo que pudo abanderar ese sentimiento de hartazgo de tantos años de inseguridad”, explicó el empresario Mario Rivas.

¿Qué grupos criminales operan en Uruapan y cómo afecta a la población?

Expertos locales advierten la presencia de varias organizaciones criminales en la zona: “Es evidente que Cárteles Unidos hay un bastión importante ; hay un remanente de lo que en su momento eran los templario y en estos momentos el Cártel Jalisco Nueva Generación”, agregó Leo González, periodista en Michoacán.

El legado que deja a Carlos Manzo en Uruapan es el de un alcalde que enfrentó a la delincuencia; poco a poco avanzan las investigaciones. Hoy se señala que una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación es la responsable del homicidio; sin embargo, los cercanos a Carlos Manzo piden saber si esa célula no está vinculada con gobiernos morenistas o con autoridades emanadas de ese partido político.

“Yo creo que sí", señaló Carlos Bautista Tafolla.

El consejero de Morena en Michoacán, Roldán Álvarez Ayala, sería uno de los jefes de ‘Los R', célula del Cartel Jalisco, que ordenó el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En medio de estos hechos de violencia que incluso se han convertido en noticia internacional, son los propios empresarios de Uruapan, los que quieren reactivar la economía de este municipio.

“Un festival Monarcafest, un evento dedicado a la familia. Todos estos temas culturales de turismo que tienen que seguir, la vida sigue”, detallan los empresarios.