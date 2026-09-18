Devuelven su casa a Carlota “N”, “abuelita de Chalco” acusada de disparar contra supuestos invasores

El caso de Carlota "N", quien fue apodada la "abuelita de Chalco", dio un giro al confirmarse la entrega de la casa que exigió le fuera devuelta tras ser despojada de ella por supuestos invasores a quienes les disparó y mató el 1 de abril 2025.

Un video que circuló en redes sociales reveló el momento en que la mujer y sus hijos Eduardo "N" y Mariana "N", también detenidos por estos hechos, disparó contra un grupo de personas afuera del domicilio en disputa. Estos hechos dejaron dos hombres muertos y un menor herido.

Confirman entrega de casa reclamada por Carlota "N" y sus hijos en Chalco

A más de un año de los hechos, este jueves 17 de septiembre de 2026 se dio a conocer que la casa que había sido invadida en la calle Hacienda La Labor del Fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, en el poblado La Candelaria Tlapala, les fue devuelta de manera legal.

Arturo Santana, hijo de Carlota "N", aseguró que será en los próximos días cuando acudan a la vivienda para saber qué hay dentro del domicilio.

"En los próximos días vamos a ir a tomar posesión del domicilio de mi hermana, ya nos fue devuelto de manera legal, vamos a ver en que condiciones lo encontramos, lo localizamos, sabemos que todavía hay pertenencias de estas personas que invadieron el inmueble", informó.

Fue en abril del año pasado cuando a Mariana "N", hija de Carlota "N", se le concedió la posesión de la casa, luego de que el 27 de marzo de 2025, la hija denunció despojo de la casa.

¿Qué pasó con Carlota "N", la "abuelita de Chalco"?

Carlota "N" fue detenida, junto con sus hijos, un día después de darse a conocer el video, al ser acusada por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Fue encarcelada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco y liberada el 1 de abril del 2026 para llevare proceso bajo prisión domiciliaria, pero no significa que haya sido declarada inocente aún.

#Detenidos. En relación a hechos registrados el pasado martes 1 de abril, que causaron la muerte a un masculino y a un adolescente en el municipio de #Chalco, elementos de la @SS_Edomex, así como policías municipales de #Chimalhuacán y #Chicoloapan y la #FiscalíaEdoméx,… pic.twitter.com/EWZ6ggSE8A — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 2, 2025

Un juez decidió cambiar la prisión preventiva ante su avanzada edad y por problemas de salud que presenta, como diabetes e hipertensión.

Este 17 de septiembre de 2026, la audiencia intermedia de Carlota "N" y sus hijos, fue suspendida. Será el próximo 1 de octubre cuando se reanude, esto luego de que así lo solicitó la defensa de los supuestos invasores.