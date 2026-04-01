Liberan a Doña Carlota “N": Así fue su salida del penal de Chalco en el Edomex

La tarde de este miércoles, las puertas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Edomex, se abrieron para dejar salir a una de sus internas. Carlota "N", a quien la gente llama "Doña Carlota", fue liberada este 1 de abril del 2026 tras casi un año encerrada.

Entre aplausos y gritos de celebración, la mujer de 74 años se reencontró con su familia tras lograr que un juez le permitiera seguir su proceso bajo prisión domiciliaria.

¿Por qué salió del penal de Chalco Doña Carlota "N"?

La libertad de Doña Carlota no es total. El juez responsable de su caso decidió modificar la prisión preventiva que la mantenía dentro del penal. El argumento principal fue su avanzada edad y los problemas de salud que presenta, como diabetes e hipertensión.

Para las autoridades, mantener a una mujer de su edad bajo el régimen común del penal ya no era necesario, por lo que ahora estará vigilada, pero desde su hogar.

¿Qué dijo Carlota "N" a su salida del penal?

Apenas puso un pie fuera del penal, Doña Carlota fue recibida por sus hijos y un grupo de seguidores. Visiblemente contenta, compartió sus primeras declaraciones. "Me siento muy feliz y muy contenta por el trabajo que se ha realizado", dijo.

Al ser cuestionada sobre el proceso que la llevó a la cárcel, la mujer fue clara: lo ve como una defensa personal y calificó su estancia en prisión simplemente como un "mal rato" que nunca debió pasar.

El símbolo de Doña Carlota en México

Durante su encierro, se convirtió en un símbolo de la lucha por la vivienda; muchos le agradecen por haber accionado por la protección de su casa y ser un ejemplo para todos los que son desplazados por delincuentes.

👵 Denuncian lentitud en la colocación del brazalete a #Carlota para prisión domiciliaria.



Se cumplen 15 días luego de que un juez le cambiara la medida cautelar y aún permanece en el penal de #Chalco donde está por cumplir un año.



Ya se cumplieron las medidas que fijó el juez. pic.twitter.com/r4RUdFtSjs — Daniel de Rosas (@danielderosastv) March 30, 2026

Carlota "N" dice que luchará por la libertad de sus hijos

A pesar de la alegría por salir, Carlota "N" tiene una preocupación que no la deja descansar: su familia. Mientras caminaba hacia el automóvil ayudada por sus hijos, aseguró que no se va a quedar de brazos cruzados.

"Vamos a seguir luchando por la libertad de ellos", afirmó tajante. Su salida parece ser solo el primer paso de una batalla legal más larga que involucra a otros miembros de su círculo cercano.

¿Qué sigue para la "Abuela de Chalco"?

Ahora que Doña Carlota está en su casa, el proceso legal en su contra no se detiene. Estará bajo resguardo domiciliario, lo que significa que no puede salir de su vivienda mientras se dicta una sentencia definitiva.

Por ahora, el barrio de Chalco celebra el regreso de la mujer que, para muchos, es más una líder social que una señalada por la ley.