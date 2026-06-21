Notas
-
¡No te quedes sin tu foto con Chayanne! El truco para crear tu foto con el ‘papá de Latinoamérica’ este Día del Padre 2026; este es el prompt perfecto
Si quieres armar una fotografía familiar en compañía de Chayanne para celebrar el Día del Padre 2026; te compartimos el prompt perfecto para armarla con IA.
-
Entre música, flores y nostalgia: Así se vive el Día del Padre 2026 en el Panteón de Xoco en CDMX
Con flores, cubetas y algunas escobas, capitalinos llegaron al Panteón de Xoco para celebrar el Día del Padre, con aquellos que ya no están entre nosotros.
-
“Habrá chicas buena onda”: Alcalde desata polémica en SLP
Rafael Olvera Torres, alcalde del municipio de El Naranjo, causó polémica por su invitación al festejo del Día del Padre en San Luis Potosí.
-
¿Se suspenden clases por el Día del Padre? Esto dice el calendario de la SEP
Se acerca el Día del Padre 2026 y algunas familias se preguntan si habrá o no suspensión de clases, ¿qué dice el calendario de la SEP sobre dicha fecha?
-
¡Vuelve a abrazarlo! El truco para crear una foto con tu papá este Día del Padre 2026; paso a paso con IA
Para muchas personas el Día del Padre 2026 es una fecha llena de nostalgia y tristeza; sin embargo, la IA puede regalarte un nuevo recuerdo con tu ser querido.
-
¿Cuándo es el Día del Padre en México? La fecha exacta este 2026
En varios países junio es el mes del Día del Padre, cuyo origen se remonta a principios del siglo XX; en México, la celebración se oficializó alrededor de 1970.