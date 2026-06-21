¡No te quedes sin tu foto con Chayanne! El truco para crear tu foto con el ‘papá de Latinoamérica’ este Día del Padre 2026; este es el prompt perfecto

Chayanne, mejor conocido como el 'padre de Latinoamérica', compartió una imagen en redes sociales para que las y los usuarios pudieran crea un foto a su lado este Día del Padre 2026, pero ¿cuáles son los pasos para tener esta imagen?

"Mis hijos, se acerca el Día del Padre… así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia", agregó el cantante en una publicación en Facebook.

Pasos para crea tu foto con Chayanne este Día del Padre 2026

Las fotografías familiares con Chayanne pueden realizarse de manera gratuita en distintas plataformas de Inteligencia Artificial como Gemini, ChatGPT o Grok. Te compartimos el paso a paso para crear esta imagen y compartirla en redes sociales.



Ingresa a Gemini , ChatGPT o a la aplicación de IA que más te gusta.

, o a la aplicación de IA que más te gusta. Selecciona la fotografía de Chayanne , puede ser la que dejó en su perfil u otra que te guste más.

, puede ser la que dejó en su perfil u otra que te guste más. Elige una foto tuya y de tu familia; debe de verse claro y con buena iluminación. Evita las fotos borrosas.

Redacta un buen 'prompt'; describe la escena que buscas en tu fotografía y añade las imágenes que seleccionaste. Puedes especificar las poses, la iluminación, el fondo y el estilo visual de la imagen.

Una vez, cumplidos estos pasos la Inteligencia Artificial de Google creará la imagen, después, podrás descargarla y compartirla en redes sociales.

El 'prompt' perfecto para crear una foto con Chayanne en IA

La clave para tener una buena fotografía con Chayanne hecha con Inteligencia Artificial es brindar indicaciones exactas a la plataforma. Te compartimos algunos prompts que puedes utilizar para crear tu imagen.

"Crear una fotografía familiar hiperrealista y de alta calidad utilizando las imágenes de referencia proporcionadas de todos los integrantes de la familia y de Chayanne. Integrar a Chayanne de forma natural como si fuera parte de la reunión familiar. Todos deben aparecer sonriendo, mirando a la cámara, con expresiones cálidas y auténticas. Ambientación en una reunión familiar elegante y alegre, iluminación natural tipo golden hour, colores cálidos, composición equilibrada, nivel de detalle fotográfico profesional, texturas realistas de piel, ropa y cabello. Mantener fielmente los rasgos faciales de cada persona según las fotografías de referencia. Fotografía estilo retrato familiar profesional, profundidad de campo suave, lente de 50 mm, calidad ultra HD, aspecto natural, sin deformaciones anatómicas, sin apariencia de montaje o edición evidente. Chayanne debe interactuar de manera cercana con la familia, posando amigablemente con un brazo sobre un hombro o junto a los integrantes, transmitiendo una sensación genuina de convivencia familiar."