¿Se suspenden clases por el Día del Padre? Esto dice el calendario de la SEP

Con la fecha del Día del Padre tan cerca, algunas familias mexicanas se preguntan si el calendario de la Secretaría de Educación Pública, SEP, indica suspensión de clases o no.

¿Habrá actividades escolares este Día del Padre 2026?

Víctor "N", un maestro de 49 años acusado de abuso sexual contra su alumna de 14 años, llevará su proceso fuera de prisión.



La madre de la menor denuncia que la escuela y la SEP han ignorado el caso, mientras que su hija vive bajo encierro y con ataques de ansiedad.



Ahora… pic.twitter.com/NKuJWIiaoK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2026

Hay clases el Día del Padre

De acuerdo al calendario escolar oficial 2025-2026, no hay suspensión de clases programadas por el Día del Padre este año.

De hecho, este mes de junio solo hay un día de "descanso" para alumnos que se encuentran estudiando en escuelas de educación básica.

Por lo regular, este día no se otorga en ninguna escuela del país, a diferencia del Día de las Madres que muchas de las ocasiones sí se brinda para que las docentes pasen tiempo con sus hijos y los alumnos con sus mamás.

Cuándo cae el Día del Padre 2026

La fecha por el Día del Padre en México no es un día exacto del año, sino que se celebra cada tercer domingo del mes de junio.

Este 2026 caerá el día domingo 21 de junio, por lo que las actividades de trabajo y escuela no están activas debido a que es fin de semana.

A pesar de ser domingo, algunos negocios abren sus puertas para que las familias celebren a los papás de la casa.

Cuándo es el próximo viernes de consejo técnico

La próxima sesión ordinaria de consejo técnico del mes de junio será el día viernes 26.

Este día sí habrá suspensión de clases para los alumnos, aunque los maestros sí tendrán actividad para planear sus actividades escolares y fechas de evaluaciones.

Cuándo comienzan las vacaciones de verano 2026

Según el calendario del a Secretaría de Eduación Pública, SEP, la fecha general de salida de vacaciones de verano este 2026 son el día 15 de julio.

A pesar de que en el calendario oficial el fin de clases está programado para ese día, algunas escuelas de diferentes estados han puesto su propia fecha, pues no están obligados a seguir lo que dice exactamente la SEP.

📚⚠️ Aunque el calendario de la SEP marca el 15 de junio como un día normal de clases, algunos estudiantes no acudirán a las aulas debido a ajustes locales https://t.co/ZjBQBSFzby — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 14, 2026

Cuándo es el regreso a clases

Según lo dicho por la SEP, el regreso oficial de clases sería el día lunes 31 de agosto de 2026. Estas fechas ya serían parte del calendario escolar 2026-2027.

Por ahora no se ha realizado la publicación oficial, pero la SEP ya adelantó algunas fechas importantes.

