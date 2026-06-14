¿Cuándo es el Día del Padre en México? La fecha exacta este 2026

En México, es común celebrar a las madres, pero también a los papás que son ejemplos para su familia por su dedicación, amor y entrega. Este 2026 el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio.

Quién inventeó el Día del Padre

El origen de esta celebración para los padres se remonta a la década de 1910, por la estadounidense Louise Smart Dood quien planteó celebrar y reconocer el papel que tienen dentro de la sociedad, al inspirarse en la historia de su papá, un granjero y veterano de la Guerra de Secesión que se hizo cargo de seis de sus hijos, luego de que la madre de estos murió en el parto.

En el caso de México, la fecha del Día del Padre llegó de forma oficial hasta 1972, pero desde la década de los 50 ya se hablaba sobre la necesidad de que los padres de familia tuvieran un día en que se les reconociera.

Qué día cae el Día del Padre en México

Aunque la primera fecha que se instauró fue el 19 de junio de 1910, pero aunque se popularizó la fecha, fue Richard Nixon quien instauró la fecha oficial cada tercer domingo de junio. En algunos países con carga religiosa, se le vinculó al Día de San José, modelo de padre.

Este 2026, el día que se celebrará el Día del Padre es el 21 de junio.

Día del Padre en 2026|Pixabay.

Frases para el Día del Padre, recomendadas por la IA

Si en esta fecha te resulta difícil dar algunas palabras a tu papá o no sabes con qué acompañar tu regalo, la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar inspiración para escribirle algún mensaje.



Gracias por enseñarme que la fuerza también puede ser paciencia, cariño y ejemplo. Feliz Día del Padre. No hay manual para ser padre, pero tú hiciste que pareciera fácil. Tu amor, tus consejos y tu esfuerzo han sido el mejor regalo de mi vida. Papá: gracias por estar en los momentos importantes y en los que nadie más veía. Tu ejemplo vale más que mil palabras. Feliz Día del Padre. Ser padre es dejar huellas en el corazón de los hijos.

Frases para enviar por WhatsApp o Facebook el Día del Padre

Las redes sociales son una buena ventana para dejar la pena y expresar lo que sentimos el Día del Padre. Estas son algunas de las frases que pueden ayudarte en este día y reconocer el cariño de tu papá..

